Thor Love and Thunder : Plus de pouvoirs pour Valkyrie ?

Tessa Thompson est revenue sur les pouvoirs de son personnage dans le MCU, teasant peut-être des choses sur Valkyrie et ses pouvoirs dans Thor 4

A l’occasion d’une interview avec le WMagazine, Tessa Thompson est revenu sur sa carrière, ainsi que son personnage iconique dans le MCU, qu’on a pas revu depuis Avengers Endgame et Thor Ragnarok, qui sera prochainement dans le quatrième opus solo consacré à Thor intitulé Love and Thunder.

La question évoquait Valkyrie et ses pouvoirs que Thompson n’a pas hésité à les décrire : « Elle a des pouvoirs bizarres, pour être honnête » annonce l’actrice « Elle arrive à ressentir la mort pour certaines personnes et elle les emmène à Valhalla, la vie après la mort (quand il décèdent /Ndlr) ».

Elle continue « Elle peut ressusciter les gens, pour s’incarner dans son corps. C’est vraiment étrange. Ça peut même être très érotique. Et à côté de ça elle est superpuissante et accessoirement un Dieu ».

Bien que Tessa Thompson ne prononce pas un mot sur le film à venir, Thor 4, on sait que cette dernière va surement évoluer, notamment avec un nouveau costume. Et souvent, chez Marvel, qui dit nouveau costume, dit extension ou révélation de nouveaux pouvoirs.

On peut donc imaginer que cette dernière, bien qu’on ne verra peut-être pas Valhalla pour préserver le mystique de ce lieu inspirée de la véritable culture nordique, ressusciter des gens, comme elle en parle de manière assez spécifique quite à suggérer de l’érotisme.

Pour le savoir, il faudra attendre la sortie de Thor Love and Thunder. Le film voit les vétérans de la série Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet.

Crédit photos : ©Marvel/Droits reservés