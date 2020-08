Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Connexion majeure à Avengers Endgame dans le final (SPOILERS)

Le final de la série Agents of S.H.I.E.L.D. fait une référence majeure à Avengers Endgame en dévoilant où se trouve Fitz. SPOILERS

Le final de la série Agents of S.H.I.E.L.D. a été diffusé ce mercredi sur ABC. Depuis le début de la série, qui a démarré après les événements du premier film Avengers, on sait que la série se déroule dans le même univers. Evidemment, la série a pris ses libertés mais au bout du compte, la série prend bien place dans le MCU.

Dans le final de la série, la connexion avec les films est renforcée grâce à leur règle du voyage dans le temps mais aussi et surtout grâce au Quantum Realm. Toute la saison, l’équipe a voyagé à travers le temps, ce qui bien évidemment était un des thèmes majeurs d’Avengers Endgame.

Ce que beaucoup de fans se demandaient, c’était de savoir si la série suivait les mêmes règles que les films parce que l’un des buts l’équipe était de s’assurer que Daisy naisse bien ou du moins, qu’elle reste en vit. Le final révèle que Daisy vit et se trouve dans l’ancienne timeline, ils n’ont pas effacé sa naissance, ils ont simplement créé une autre branche dans la chronologie, de la même manière que Captain America quand il est reparti vivre dans le passé.

Mais en créant cette nouvelle timeline, certains membres de l’équipe vivent dans l’ancienne timeline et d’autres se trouvent dans la nouvelle. C’est là qu’intervient le Quantum Realm. Ce lieu inter-dimensionnel introduit dans Ant-Man et la Guêpe et utilisé par les Avengers dans Avengers Endgame pour voyager dans le temps et empêcher le meurtre de la moitié de l’univers par Thanos.

Le final d’Agents of S.H.I.E.L.D., a révélé que c’est là que se trouvait Fitz durant tout ce temps. Il a utilisé le Quantum Realm pour arriver à la nouvelle chronologie. Ensuite, ils l’ont utilisé pour créer une bulle pour renvoyer certains (plus tous les vaisseaux chronicoms), les réinstallant essentiellement dans leur univers «original» plutôt que dans le nouveau créé lors des histoires de la dernière saison.

Crédit ©ABC