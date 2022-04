This Is Us saison 6 : Le sort de Kate et Toby révélé dans le 100e épisode (Spoilers)

La relation de Kate et Toby arrive à un point de non retour dans le 100ème épisode de la saison 6 de This Is Us. Et le sort futur de Kate est révélé. Spoilers.

Cette semaine, la série This Is Us diffusait son 100ème épisode qui était centré sur la séparation de Kate et Toby. Souvenez-vous, à la fin de la saison 5, on découvrait que le couple était divorcé et que le mariage était celui de Kate et Phillip. Ce twist était presque incompréhensible parce que tout le monde pensait que Kate et Toby, alias « Katoby », c’était pour la vie.

Mais depuis le début de la saison 6, les téléspectateurs ont commencé à voir des fissures se créer dans leur relation, le couple n’était plus sur la même longueur d’onde. Clairement, ils étaient malheureux ensemble et même après des moins de thérapie de couple, d’essayer de faire marcher les choses, cela n’a rien fait. Il y avait trop de distance et de ressentiment entre eux.

L’épisode se balade à travers le temps, donnant un aperçu de la façon dont l’union de Kate Pearson et Toby Damon arrive à sa fin. Et c’est assez amer, mais l’épisode offre également des aperçus de ce à quoi ressemble l’avenir de « Katoby », et la plupart de ces moments sont heureux et soutient l’idée que ces deux-là n’étaient tout simplement pas censés être ensemble pour toujours.

De plus, l’épisode revient sur deux flash-forwards précédemment établis dans la série. Le premier est celui du jour du mariage de Kate et Philip. Toby appelle Kate pour la féliciter et lui dit qu’il voit enfin ce qu’elle lui disait le jour où ils ont signé les papiers du divorce. Plus tard dans l’épisode, on voit ce moment et Kate lui dit « Notre histoire n’est pas terminée. Ce n’est pas parce que notre mariage est terminé que notre histoire est terminée. » En grand fataliste, Toby n’avait pas compris, mais il fini par le réaliser des années plus tard, une fois qu’il a lui-même retrouvé l’amour avec une femme charmante rencontrée dans un café.

Bonheur retrouvé

Le second flashforward sur lequel la série revient se déroule des années plus tard avec un Jack adulte et sa compagne Lucy. Toby et Kate se trouvent dans un bar accompagnés de leurs nouveaux partenaires, ils attendent Jack (avant qu’il soit une rockstar) qui vient jouer sa musique en public. C’est un moment très touchant qui révèle aussi que Kate est bien vivante dans le futur. C’était en effet l’un des grands points d’interrogations dans les moments futurs de la série.

La séparation de Toby et Kate et triste et douloureuse au départ, cependant, ils ont réussi à retrouver le bonheur avec d’autres personnes qui leur étaient finalement destinées mais leur mariage n’est pas un « échec », ils ont eu deux magnifiques enfants (où est la future Hailey ?!) et ils se sont vraiment aimés.

Kate a retrouvé le bonheur auprès de Phillip qui s’est montré très vulnérable, partageant une douloureuse histoire de son passé avec la mort brutale de sa femme. Les choses entre Kate et Philip ont démarré doucement, après sa séparation avec Toby. Leur amitié s’est transformée en amour et on est ensuite témoin de leur premier rendez-vous, de la demande en mariage adorable et de leur fête de fiançailles. Puis tout cela culmine avec le jour du mariage, cependant, nous n’avons pas encore vu le couple se dire oui puisque ce sera la semaine prochaine.

En effet, comme le montre la promo, dans le prochain épisode, Kate et Philip se marieront enfin. Evidemment, connaissant les Pearson rien ne se pas sans encombre. La promo promet des surprises et dévoile que Kevin a passé la nuit avec une femme mystérieuse (est-ce Sophie ?). On peut aussi découvrir que la santé de Rebecca se détériore rapidement, elle ne semble pas se souvenir que Jack est mort.

Il ne reste plus que six épisodes avant la fin de This Is Us. La série est diffusée le mardi sur NBC et en US+24 sur MyCanal.

This Is Us saison 6 – Promo 6×13 – The Day Of The Wedding

Crédit ©NBC