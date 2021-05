This Is Us saison 5 : Gros twist de mariage dans le final (SPOILERS)

La saison 5 de This Is Us se termine sur un gros twist de mariage qui redéfinit des relations dans le futur. SPOILERS.

Encore une fois, This Is Us a réservé son lot de surprises pour la fin de sa saison. Alors que Kevin s’apprêtait à épouser Madison, cette dernière a changé d’avis sachant parfaitement bien que Kevin n’est pas amoureux d’elle. Elle refuse de s’engager avec quelqu’un qu’il ne l’aime pas comme elle devrait être aimée. Elle vaut mieux que ça et Kevin vaut mieux que ça. Il aime la famille qu’ils ont créé mais il n’est pas amoureux de Madison.

Evidemment, on se dit que l’annulation du mariage de Madison et Kevin est le gros twist du final, mais si on y regarde de plus près, ce n’est pas si surprenant, ils n’étaient pas vraiment faits l’un pour l’autre. Madison n’est pas le grand amour de Kev, juste la mère de ses jumeaux. Mais l’épisode a commencé avec Kevin qui prépare un speech de mariage et ce speech était pour le mariage de quelque d’autre.

La vraie surprise de la soirée arrive dans les deux dernières minutes de l’épisode quand on découvre dans un flashforward – qui se déroule quatre ou cinq ans plus tard – que Kate est sur le point d’épouser Phillip (Chris Geere), son patron prof de musique. C’est clairement un choc parce que tout au long de l’épisode, s’il y avait de la tension entre Kate et Toby, ils semblaient avoir régler leur différend ou du moins, ils trouveraient une solution à leur problème. Toby (Chris Sullivan) a obtenu un emploi dans une autre ville, mais au lieu de se diviser, ils se sont promis leur amour et ont juré de faire fonctionner cette relation à distance.

Apparemment, cette relation à distance n’a pas fonction puisque Kate en épouse un autre. Ce twist explique ainsi peut-être pourquoi Kate n’a pas été beaucoup montrée dans les flashforwards de la série, on ne la voit pas dans les moments où ils sont réunis dans la maison de Rebecca où elle semble être sur le point de mourir. Certains fans pensaient que Kate était peut-être morte mais la réalité est qu’elle est mariée à quelqu’un d’autre que Toby. Evidemment, cela ne garantie pas que Kate est toujours vivante mais au moins, on commence à avoir des réponses.

Un twist prévu depuis le début

Dans une conversation avec la presse américaine, le créateur Dan Fogelman a révélé que le remariage de Kate « faisait partie de notre plan depuis le début. Nous avons laissé entendre, à plusieurs reprises dans un avenir plus profond, que quelque chose n’était pas normal entre [Kate] et [Toby], » a déclaré Fogelman. « Et nous y voici. » Le divorce est imminent et la saison 6, qui sera la dernière, fera plus de place à Phillip puisque Chris Geere a été promu en tant que régulier.

«L’équilibre de notre série a toujours été – je pense que nous l’avons dit à haute voix avec le personnage de Gerald McRaney, le Dr K, il y a une saison ou deux – de mélanger les tragédies et le chagrin de la vie avec aussi la joie et la beauté », confie Fogelman. « Ils doivent pouvoir coexister pour capturer ce que nous essayons de capturer dans cette série. Les mariages ne survivent pas toujours. Les gens ne vivent pas éternellement. »

La saison 6 étant la dernière, le créateur promet que toutes les questions auront des réponses : « Parce que notre public a été si dévoué, et parce que nous espérons avoir mis en place intelligemment les zones confinées où vivent ces futures échéances, je pense que vous allez avoir un réel sentiment de résolution et d’achèvement pour cette famille», a-t-il déclaré.

Il conclue : «Et nous avons donc travaillé sans relâche pour mettre en place cette dernière saison enrichissante afin que toutes les pièces s’assemblent. »

Pour voir la suite et la fin de This Is Us, il faudra être patient puisque la série ne reviendra pas à la rentrée de septembre mais à la mi-saison, en 2022.

This Is Us est disponible en France en US+24 sur MyCanal.

Source : EW, TVLine / Crédit ©NBC