Obi-Wan Kenobi : Ray Park tease son retour en Dark Maul (photo)

L’acteur original de Dark Maul laisse entendre qu’il pourrait revenir dans le monde de Star Wars. Sera-t-il de retour dans Obi-Wan Kenobi ?

L’acteur de Dark Maul, Ray Park, vient peut-être d’annoncer le retour de son personnage emblématique à l’écran. Sur les réseaux sociaux, il a partagé une image depuis la loge maquillage de la tête prosthétique de son personnage.

Sur le post, on peut lire « Retrouvez-moi sur Dathomir! SITH LIFE! » et il a tagué qu’il se trouvait à Tatooine. Parmi les hashtags, il a utilisé #Solo, ce qui signifie que la photo a probablement été prise durant le tournage de Solo A Star Wars Story. Cela ne veut donc pas dire qu’il se trouve actuellement sur le tournage d’Obi Wan-Kenobi, mais cette image tease clairement un retour imminent.

La rumeur sur le retour de Dark Maul circule depuis un moment mais rien n’a encore été confirmé par Disney et Lucasfilm. S’il revient, la logique voudrait que ce soit dans la série Obi-Wan Kenobi. On sait que la série est actuellement en pré-production et que le tournage aura lieu ce printemps.

Ray Park n’a jamais caché son désir de revenir en tant que Dark Maul au fil des ans. « Si quelque chose arrive dans le futur et que le personnage est de retour, et c’est moi ? J’ai beaucoup de bonnes idées sur ce que j’aimerais en faire. » avait-il confié en 2018.

Sachant qu’un Solo 2 n’est pas dans les projets de Lucasfilm pour le moment, Obi-Wan semble être le parfait véhicule pour un retour du personnage. On attend de voir si c’est bien le cas.

L’histoire se déroulera dix ans après les événements de La Revenge des Sith, mais très peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la série. On sait simplement qu’en plus de McGregor dans le rôle principal, Obi-Wan Kenobi verra également le retour d’Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador.

Deborah Chow (The Mandalorian) réalisera la série dans son intégralité.

