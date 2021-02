Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor annonce un tournage pour ce printemps

Ewan McGregor annonce le tournage de la série Obi-Wan Kenobi pour ce printemps à Los Angeles.

Ewn McGregor est apparemment impatient de reprendre son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la série actuellement en préparation pour Disney+. Parlant du projet sur un événement streaming caritatif récent organisé par Eddie Izzard, McGregor a discuté du statut actuel d’Obi-Wan Kenobi.

« Nous commençons à le faire à la fin du printemps », révèle Ewan McGregor tout en confirmant le lieu de tournage. « Nous allons le tourner ici à L.A. C’est tellement drôle, chaque semaine il y a un nouveau article [dessus]. Mon père continue de m’envoyer des liens en me disant: « Je pensais que tu tournais à L.A. ? Parce qu’il y a un autre article de tabloïd qui dit que nous tournons quelque part dans une ville bizarre … mais ce n’est pas le cas, nous le tournons à L.A. »

Dans l’interview, McGregor explique également à quel point il est plus excité à l’idée de faire la nouvelle série Obi-Wan Kenobi qu’il ne l’était de jouer pour la première fois le rôle dans la trilogie préquelle de Star Wars.

Il confie : « Ce sera juste génial de le refaire. C’est tellement drôle. J’ai fait mon dernier en 2003, et c’était il y a si longtemps. L’idée même de le refaire maintenant est encore plus excitante qu’elle ne l’était alors. Je suis ravi d’avoir une chance de le jouer à nouveau. J’ai toujours senti qu’il y avait une histoire à son sujet entre les miennes et celles d’Alec Guinness [l’acteur original d’Obi-Wan], et c’est ce que nous allons faire. Cela devrait être vraiment intéressant. »

Il est aussi content d’utiliser la même technologie que The Mandalorian : « Nous le tournons de la même manière que la série The Mandalorian est tournée, en utilisant une partie de cette technologie. »

L’histoire se déroulera dix ans après les événements de La Revenge des Sith, mais très peu de choses ont été révélées sur l’intrigue de la série. On sait simplement qu’en plus de McGregor dans le rôle principal, Obi-Wan Kenobi verra également le retour d’Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador.

Deborah Chow (The Mandalorian) réalisera la série dans son intégralité.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney