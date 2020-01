The New Pope : Un Vatican, deux Papes (critique)

Critique des deux premiers épisodes de The New Pope, suite de la série The Young Pope, co-production de HBO, Canal+ et Sky. Spoilers.

Plus de trois ans après The Young Pope, Paolo Sorrentino revient avec The New Pope, la suite de sa série sur les rouages du Vatican co-produite par HBO, Canal+ et Sky Atlantic. Depuis que nous avons laissé Pie XIII alias Lenny Belardo (Jude Law) à la fin de la série The Young Pope, le pape est dans le coma et le Vatican doit élire un nouveau pape pour prendre le relais de Lenny.

L’action reprend ainsi presque un an après l’arrêt cardiaque de Pie XIII, il est entre la vie et la mort et le Cardinal Voiello (Silvio Orlando) doit agir pour trouver un remplaçant dans le trône papal. La série originale avait offert une vision intéressante d’un jeune pape américain mais avec des idées rétrogrades. Il était à la fois charmant et monstrueux et il était impossible de ne pas être intrigué par ce Pape d’un nouveau genre.

Sublime réalisation

Aujourd’hui, nous sommes de retour au Vatican et comme dans la première série, Sorrentino offre un produit visuellement sublime avec des plans magnifiques et une musique pop inattendue, mais qui entre bien dans l’esprit psychédélique de la série. La cinématographie est sans pareille, elle est époustouflante et d’une grande élégance.

The New Pope frôle aussi avec un certain surréalisme qui était présent dans The Young Pope. C’est pour ça qu’on a aimé la première série, pour son côté déjanté mais aussi pour son culot et sa manière d’aborder des sujets qui fâchent. Cette suite est complètement dans la lignée de la série originale.

Magouilles et compagnie

L’absence de Lenny est étrange parce que clairement Jude Law était la star de la saison 1. Mais rassurez-vous, son esprit reste tout de même très présent et Law se montre de temps à autre. On est content de retrouver le secrétaire d’Etat Voiello qui est un personnage absolument brillant. Il est toujours aussi manipulateur et machiavélique mais par moment, son arrogance lui joue des tours, ce qui est un régal à suivre.

Dans le premier épisode de The New Pope, Voiello tente de mettre en place un Pape qu’il pense pouvoir manipuler mais le pouvoir va vite monter à la tête du nouveau Pape qui décide de retirer leur or aux Cardinaux et ouvre les portes du Vatican aux immigrants. Cependant, sans entrer dans les détails, ce nouveau Pape, François II, ne va pas faire long feu et c’est dans le second épisode qu’entre en scène le futur souverain poncif incarné par John Malkovich. Il s’agit de Sir John Brannox, un aristocrate anglais que Voiello et sa délégation vont chercher en dehors du collège de Cardinaux pour qu’il remplace François II.

Intrigante

Pour l’instant, si le nouveau Pape n’a pas encore pris sa fonction, la série démarre assez bien. Il y a une histoire mystérieuse qui se tisse en toile de fond et qui intrigue grandement. Sofia (Cécile de France), l’experte en relation publique, a clairement son propre agenda et d’autres personnes semblent aussi vouloir semer le trouble. Comme The Young Pope, The New Pope n’hésite pas à jouer avec le scandale, le sexe et la provoc’. On attend de voir ce que Paolo Sorentino a en réserve pour la suite de son histoire papale.

La suite de la série verra l’arrivée de Sharon Stone ainsi que de Marilyn Manson. Des castings qui clairement intriguent. Evidemment, John Malkovich est parfait dans son nouveau rôle. Il a un talent sans pareil pour incarner ce nouveau pape. Si Pie XIII se réveille, on attend avec impatience leur face à face.

Les deux premiers épisodes de The New Pope sont disponibles sur MyCanal. La série est diffusée le lundi soir sur Canal+ à 21h05, à raison de 2 épisodes.

Crédit ©Canal+/HBO/Sky