Grey’s Anatomy Saison18 / Station 19 Saison 5 : Tragédie dans le crossover (SPOILERS)

La franchise Grey’s Anatomy / Station 19 a bien tué un personnage dans le crossover. Découvrez quelle série a perdu un être cher. SPOILERS.

ABC avait annoncé un mort durant le dernier crossover de Grey’s Anatomy et Station 19 et la chaine n’a pas menti dans ses promos. Une des deux séries vient de perdre un personnage important qui était là depuis le tout début. C’est la fin pour un des personnages originaux de Station 19 qui perd ainsi un autre pompier.

Lors de l’événement crossover de cette semaine avec Grey’s Anatomy, les pompiers de Station 19 ont été appelés dans un quartier où une conduite de gaz s’était rompue, provoquant une explosion. Pendant la première moitié de l’heure, la nouvelle la plus importante semblait être que Dean Miller (Okieriete Onaodowan) prévoyait de déménager à Oakland pour étendre son programme Crisis One qui vient en aide aux personnes en difficulté, notamment avec des problèmes de santé mentale. Il a même demandé à Vic (Barrett Doss) de l’accompagner mais elle a refusé.

Mais en arrivant sur les lieux de l’explosion, les choses ont basculé. Vic a été électrocutée par une ligne électrique puis Miller s’est précipité à ses côtés et lui a sauvé la vie. Mais lorsqu’une deuxième explosion inattendue s’est produite, Miller est devenu la victime. Et finalement, il est mort dans l’ambulance sur le chemin de l’hôpital, alors que Ben et Jack ont fait tout leur possible pour lui sauver la vie.

Nouvelle perte pour Station 19

C’est une nouvelle tragédie qui touche le 19 après les morts de Ripley le fiancé de Vic et Pruitt, le père d’Andy. C’est surtout un autre deuil douloureux qui s’annonce pour Vic qui après avoir perdu son fiancé Ripley, perd une des personnes les plus chères à son cœur. Dean comptait énormément pour elle. Juste après qu’il lui sauve la vie elle lui a dit : « Miller, tu m’as sauvé la vie. Je t’aime. Tu est mon frère et je t’aime, okay ? » Puis Dean lui répond : « Je t’aime aussi. »

Si Vic voyait Dean comme un frère, lui était amoureux d’elle, mais n’a jamais vraiment avoué ses sentiments parce qu’elle est en couple avec Ruiz. C’est absolument dévastateur d’autant qu’il laisse derrière lui sa fille Pruitt Arike Miller (qui porte le nom de son mentor Pruitt Herrera). Ben et Bailey pourraient accueillir la petite puisque Ben avait accepté d’être le tuteur de Pru si jamais il arrivait quelque chose à Dean. Enfin, c’est si les parents de Dean ne viennent pas pour réclamer l’enfant, parce que comme le montre la promo de la semaine prochaine, le père de Dean semble vouloir prendre la petite.

Un départ voulu par l’acteur

Après quatre saisons, Okieriete Onaodowan quitte donc Station 19. Dans un communiqué à Deadline, il déclare : « «Ce fut un plaisir d’être Dean. Je remercie Shonda Rhimes, Stacy McKee, Krista Vernoff, Paris Barclay et ABC de m’avoir permis de lui donner vie. Je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec l’équipe la plus aimante, la plus gentille et la plus dévouée de la télévision en réseau. Et surtout, merci aux fans d’avoir montré tant d’amour à Dean. J’espère qu’il vous a inspiré à changer votre monde pour le mieux. Soyez le changement ! »

Selon Deadline, ce départ est un choix d’Onaodowan qui aurait approché la production à la fin de la saison précédente et a demandé à partir. Il aurait accepté de revenir pour quelques épisodes en début de saison 5 afin de terminer son histoire. Une histoire qui se finit tragiquement alors que Dean était l’un des membres les plus aimés de la série, le coeur de la caserne. C’est une grande perte pour les fans et les personnages.

Station 19 et Grey’s Anatomy sont diffusées chaque jeudi sue ABC.

Station 19 – Hommage à Dean Miller