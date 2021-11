Grey’s Anatomy saison 18 / Station 19 saison 5 : Le trailer tease un mort dans le crossover

Le nouveau trailer du prochain crossover de Grey’s Anatomy et Station 19 tease la mort d’un personnage. Spoilers.

Les séries Grey’s Anatomy et Station 19 vont-elles perdre un personnage central ? La première promo du crossover avait déjà teasé une explosion dévastatrice et la mort d’un personnage et le nouveau trailer le réitère : « tout le monde ne va pas survivre ».

Comme le montre la nouvelle bande-annonce, les pompiers à la caserne et les docteurs à l’hôpital ressentent l’explosion, se demandant s’il s’agit d’un tremblement de terre ou d’une bombe. Les pompiers se mettent au travail pour tenter de sauver des vies et de faire attention aux leurs.

À l’hôpital, ils ont besoin de toute l’aide possible. Bailey (Chandra Wilson) ne peut pas joindre son mari pompier, Ben (Jason George). Travis (Jay Hayden) dit qu’il y a eu une deuxième explosion et semble sur le point d’annoncer une mauvaise nouvelle. Bailey se dépêche de rejoindre l’ambulance, mais « Pas de sirène, pas de précipitation, il y a un mort là-dedans », réalise-t-elle.

Clairement, les séries tentent de nous faire croire que Ben est la victime. Va-t-il vraiment mourir ? Ce serait complètement dévastateur pour les deux séries car il tient un rôle très important dans cet univers. Il est non seulement le mari de Bailey mais c’est aussi un peu le « papa » de la caserne 19. Tuer un personnage comme Ben aussi central aurait des répercussions dévastatrices dans les deux séries.

Le synopsis de l’épisode de Station 19 dit que cette explosion va « changer les vies de nos pompiers pour toujours ». Quant à Grey’s Anatomy, l’explosion va réveiller des traumatismes chez Owen.

On attend de voir si le deux séries médicales vont vraiment tuer un personnage.

Ce crossover de Station 19 et Grey’s Anatomy sera diffusé ce jeudi 11 novembre sur ABC.

Station 19 / Grey’s Anatomy – Trailer Crossover