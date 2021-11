Dopesick : Une série poignante sur la crise mortelle des opiacés aux USA

Cette semaine, Disney+ Star a lancé la série Dopesick qui raconte la crise des opiacés qui a provoquée une vague d’overdoses mortelles aux Etats-Unis.

Cette semaine, l‘univers Star de Disney+ a lancé la série Dopesick, un drame poignant et choquant sur une crise qui a touché des centaines de milliers de personnes aux Etats-Unis et ruiné des vies. C’est une crise absolument dévastatrice qui est de plus en plus traité par les séries et pas que dans les séries médicales. En effet, des séries comme Mare of Easttown ou encore American Rust ont discuté de ce problème qui ravage les Etats-Unis, mais cette fois, Dopesick attaque le problème à bras le corps et cible la source : Big Pharma.

La série limitée, mettant en vedette Michael Keaton et Kaitlyn Dever est basée sur le livre de non-fiction du même nom et a été créée par Danny Strong (Empire). Elle prend ses racines dans une histoire vraie criminelle, l’introduction et la commercialisation de l’analgésique hautement addictif OxyContin. Les deux premiers épisodes plongent alors rapidement dans la détresse des utilisateurs de ce médicament, pourtant approuvé par la FDA ( Food and Drug Administration, l’agence fédérale règlementant les produits alimentaires et médicamenteux), qui souffrent et vont rapidement devenir dépendants à cet antidouleur puissant qui a été vendu comme n’étant pas addictif.

Cet opiacé ou opioïde, OxyContin, a été lancé sur le marché en 1996 par le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma. La série raconte comment cette entreprise à réussir à faire prescrire cet analgésique dangereux qui est à l’origine d’une vague de décès par overdose sans précédent à travers les Etats-Unis. Le récit est fait via les points de vue des médecins qui ont prescrit le médicament, les représentants commerciaux, les victimes devenues accros, les autorités et évidemment, les responsables chez Purdue Pharma qui ont été malhonnêtes et ont profité de la détresse et la douleur des gens.

Différents points de vue

On suit ainsi les trajectoires de Richard Sackler (Michael Stuhlbarg), le patron de Purdue Pharma, de Billy Cutler (William Poulter), commercial qui travaille pour Purdue, du docteur Samuel Finnix (Michael Keaton) médecin qui exerce dans une ville minière de Virginie et de sa patiente Betsy Mallum (Kaitlyn Dever), une jeune femme qui devient vite accro à l’OxyContin suite à un accident de travail dans une mine.

La série met aussi en scène les agents fédéraux (Peter Sarsgaard, John Hoogenakker et Rosario Dawson) qui ont mené l’enquête sur les manipulations commerciales opérées par Big Pharma pour vendre leurs médicaments. On assiste ainsi aux pratiques criminelles, frauduleuses et capitalistes pour s’en mettre plein les poches au détriment de patients qui souffrent. C’est assez parlant et fait vraiment le portrait d’une des crises sanitaires les plus meurtrières causée par cette drogue.

Dès les deux premiers épisodes, la série arrive rapidement à humaniser ce problème, elle montre que les personnes touchées par cette crise ne sont pas des droguées, ce sont à l’origine des victimes qui souffrent de douleurs chroniques et qui ont été dupées par un système cynique avare et vénal. Le rôle des commerciaux a aussi été crucial car ils ont persuadé les médecins à prescrire l’opiacé. Le personnage de Betsy fait mal au cœur et son sort est directement lié au personnage de Will Poulter – Billy – qui persuade le Dr Finnix de doubler les doses de ses patients.

Mise en lumière d’un véritable fléau

Si la série ne réglera pas cette crise qui continue de briser énormément de vies, elle fait un travail important. Elle réussit à vraiment mettre la lumière sur l’horrible vérité derrière cette épidémie d’opioïdes qui est véritable fléau. Le créateur Danny Strong (aidé par l’auteure Beth Macy) offre une mini-série coup de poing, pleine d’émotion et ambitieuse, portée par un casting fabuleux.

Seul bémol, même si les années sont indiquées à l’écran, la chronologie peut par moment prêter à confusion parce que l’histoire n’est pas racontée de manière linéaire, elle saute sans arrêt entre différentes périodes. Mais on fait vite abstraction et on plonge dans l’histoire. C’est une série à voir qui fait le récit d’une crise sans précédent.

Notez que Netflix prépare Painkiller, une série su le même sujet avec Matthew Broderick dans le rôle de Richard Sackler. La comparaison sera probablement inévitable quand cette série sur l’origine de la crise des opiacés sortira l’année prochaine.

Dopesick est à l’origine une série Hulu (diffuseur de The Handmaid’s Tale aux Etats-Unis). Elle est disponible en France, chaque vendredi sur Disney+.

Crédit ©Hulu/Disney+