Titans saison 3 : Une mort choquante et moment iconique des comics Batman (Spoilers)

Le début de la saison 3 de Titans recréé une mort iconique des comics Batman et la série dit adieux à un personnage. SPOILERS.

Après deux saisons sur la plateforme aujourd‘hui dissoute DC Universe, Titans a fait son retour sur HBO Max pour sa troisième saison avec trois épisodes. Une troisième saison qui commence fort avec des morts brutales de personnages phares. Après le choc de Donna dans le final de la saison 2, ce sont trois autres personnages qui meurent, mais l’une de ses deux morts n’est pas définitive.

La série s’attaque à une histoire préférée des fans des comics cette saison, celle qui concerne la transformation de Jason Todd de Robin en l’anti-héros Red Hood. Une histoire dans laquelle le Joker joue un rôle important. Titans n’a jamais eu de problème avec des histoires dark dans le passé, et lorsque vous tenez compte de la noirceur du matériel source concernant Red Hood, vous avez une idée de ce qui vous attend. Cela inclut la mort d’un personnage énorme au début de la saison.

Au cours du premier l’épisode, nous voyons que Jason Todd obtient une information sur les allées et venues de Joker, et bien que Batman lui dise de se retirer, Jason décide de s’y rendre seul, sans renfort, une chose qu’il a déjà faite et lui a presque couté la vie face à Deathstroke. Il découvre ensuite que l’emplacement est un ancien parc à thème, et c’est à ce moment-là qu’il est tué par le Joker d’une manière absolument brutale. Un Joker dont on ne voit pas le visage, mais c’est clairement lui.

Bruce vs Joker

Plus tard, nous voyons Dick Grayson dans la Batcave et quand il trouve Bruce Wayne, il est sur le sol en train de retirer quelque chose du sol. À travers leur conversation, il est révélé qu’il nettoyait tout le sang de la combinaison et qu’il ne pouvait toujours pas tout retirer. Bruce et Dick se disputent, puis ils se séparent.

Quand nous voyons Bruce plus tard, il entre dans la chambre de Dick et jette un pied de biche sur le sol, en disant « il l’a commencé. Je l’ai terminé ». Dick demande « terminé quoi Bruce ? », et Bruce dit « tu sais ce qu’il faisait alors que j’ai fracassé son crâne ? Il riait. Il s’est moqué de moi parce qu’il a gagné. Toi et Barbara aviez raison. J’aurais dû arrêter de jouer il y a longtemps. C’est fini pour moi maintenant, c’est fini. »

Bruce dit alors « Tu as vu des choses que je ne vois pas. Tu as vu que Jason était en difficulté, qu’il était impliqué dans quelque chose. Parce que tu t’en soucies plus que moi. La ville est à toi maintenant. Sauve-la. Fais ce que je n’ai pas pu. Sois un meilleur Batman. » Dick le poursuit mais Bruce disparaît. Ainsi, le Joker est mort et Batman l’a tué, et maintenant les Titans doivent essayer de sauver Gotham. Dick/Nighttwing deviendra-t-il le prochain Batman ? Sera-t-il meilleur que lui ?

Jason ressuscite et piège Hank

Les épisodes deux épisodes suivant ont montrez que Jason n’était pas mort même si Bruce a vu son corps à la morgue. Il est arrivé quelque chose et Jason est désormais Red Hood et il ne plaisante pas, il terrorise tout Gotham. Il a une revanche prendre sur les Titans et dans l’épisode 3, l’un d’entre va en payer le prix fort.

Après avoir appris la vérité sur la survie de Jason et qu’il était l’homme derrière le masque du mystérieux méchant l’origine d’une vague d’actes ignobles, les Titans étaient sous le choc. Alors que l’équipe tentait de comprendre quoi faire, Jason a demandé l’aide de Hank Hall, appelant son ancien copain et le convainquant qu’il avait besoin d’une aide urgente. Sa curiosité piquée, Hank a quitté le Manoir Wayne pour rencontrer Jason pour se retrouver dans une situation mettant sa vie en danger à la fin du troisième épisode de la saison.

Après avoir été attiré dans un piège par Jason, il a été révélé que Jason avait incrusté une bombe dans la poitrine de Hank prête à exploser une fois le chronomètre terminé. Seulement comme les Titans l’ont découvert, la minuterie ne comptait pas le temps, mais plutôt le nombre de battements de cœur qu’il restait à Hank avant que la bombe n’explose.

Adieu Hank alias Hawk

N’abandonnant jamais, les Titans ont commencé à travailler sur une solution pour extraire la bombe en toute sécurité avant qu’elle n’explose. Conner travaillant sur une solution, Dawn a décidé de prendre les choses en main en cherchant Jason pour une solution au problème qu’il a créé. Dawn désespérée a tenté de raisonner Jason, mais son incapacité à voir à travers son stratagème a finalement entraîné l’explosion de la bombe, tuant Hank. Bien que Red Hood soit celui qui a implanté la bombe dans la poitrine de Hank, ce qui a finalement conduit à sa mort, c’est en fait Dove qui a appuyé sur la gâchette qui a fait exploser la bombe avant la fin du temps imparti parce qu’elle pensait que c’était une arme pour tirer sur Jason.

En effet, l’arme donnée à Dove était en fait le détonateur de la bombe dans la poitrine de Hank. Ainsi, lorsque Dove a appuyé sur la gâchette en pensant que le pistolet tirerait une balle sur Jason, elle a fait exploser la bombe causant la mort choquante de Hank. Pour rendre le moment encore plus déchirant, Conner venait de trouver un moyen de désarmer avec succès la bombe quelques secondes seulement avant qu’elle n’explose. Alan Richtson a été casté dans la série Jack Reacher, c’est donc peut-être bien la fin pour Hank Hall dans Titans.

Clairement, les scénaristes n’ont peur de rien et n’hésitent pas à tuer des personnages importants. Qui sera la prochaine victime de Red Hood ? On attend de voir.

La saison 3 de Titans, c’est le jeudi sur HBO Max et prochainement sur Netflix.

Titans – Promo pour le reste de la saison 3