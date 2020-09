Jack Reacher : Amazon engage Alan Ritchson pour le rôle principal de la série

Amazon engage Alan Ritchson de Titans dans le rôle principal de la série Jack Reacher.

Jack Reacher a trouvé sa star. Amazon Prime Video annonce le casting d’Alan Ritchson dans le rôle principal de la série en préparation. Il succède ainsi à Tom Cruise qui a joué le personnage sur grand écran en 2012.

Ritchson est un bon choix puisque l’acteur correspond bien mieux physiquement à la description du personnage vétéran de l’armée US dans les romans de Lee Child. En effet, le personnage fait presque 2 mètres et pèse plus de 100 kilos, ce qui est loin du physique de Tom Cruise.

Alan Ritchson est aussi actuellement dans la série Titans dans laquelle il joue Hawk, la moitié du duo de super-héros Hawk & Dove auprès de Minka Kelly. Pour le moment, on ne sait pas si ce nouveau rôle affectera son implication dans Titans qui a été renouvelée pour une saison 3.

Produit par Amazon Studios, Skydance Television et Paramount Television Studios, le nouveau Jack Reacher est écrit, produit par Nick Santora (Prison Break) qui sera le showrunner.

La première saison de Jack Reacher sera basée sur The Killing Floor, le premier livre de la saga de Child. L’auteur sera aussi producteur exécutif de la série aux côtés de Don Granger, Scott Sullivan, Christopher McQuarrie, David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross.

