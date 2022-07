Better Call Saul saison 6 : Qui n’a pas survécu au premier épisode de mi-saison ? (Spoilers)

Découvrez qui n’a pas survécu dans le premier épisode de la dernière partie de la saison finale de Better Call Saul. Spoilers.

Le final de mi-saison avait vu la mort brutale d’Howard Hamlin et alors que Better Call Saul entre dans sa dernière ligne droite, un autre personnage est passé de vie à trépas : Lalo Salamanca (Tony Dalton) n’est plus de ce monde.

L’impitoyable meurtrier du cartel de la drogue était en mission de vengeance depuis cette tentative ratée d’assassinat contre lui au Mexique. Et dans cet épisode qui lance la fin de la dernière saison, « Point and Shoot », Lalo a retenu Jimmy (Bob Odenkirk) et Kim (Rhea Seehorn) captifs, leur donnant une heure pour aller chez Gus et lui tirer dessus, à bout portant. Au départ, Lalo souhaitait envoyer Jimmy dans cette mission, mais l’avocat astucieux l’a persuadé d’envoyer Kim à sa place. C’était surtout pour qu’elle sorte de l’appartement et ne pas la laisser seule avec ce fou furieux qui venait tout juste d’abattre Howard sans pitié sous leurs yeux.

Mais envoyer l’un d’entre eux chez Fring était en fait un leurre, afin qu’il puisse se rendre lui-même à la Lavanderia Brillante, et capturer une preuve vidéo du projet de construction de Gus Fring. Après l’échec de l’attaque de Kim, Gus (Giancarlo Esposito) a eu un pressentiment et s’est présenté au laboratoire avec ses hommes, seulement pour être pris en embuscade par Lalo. Il a ensuite forcé Gus à fournir une visite guidée du superlab, avant que Gus n’éteigne les lumières et n’inverse les rôles avec son propre pistolet qu’il avait caché sur place, au cas où. Et soudain, c’est fini pour Salamanca, il se vide de son sang – mais pas avant qu’il ait pu laisser échapper un dernier sourire narquois terrifiant.

De retour à l’appartement de Jimmy et Kim, le couple se retrouve sain et sauf alors que Mike et ses hommes leur apportent un tout nouveau réfrigérateur, utilisant l’ancien pour transporter le corps d’Howard. Ils installeront la voiture d’Howard avec de la cocaïne dedans et maquillerons sa disparation comme un suicide. (Cela explique la voiture que l’on voit au début de l’épisode et les chaussures d’Howard dans l’eau.) Mike dit à Jimmy et Kim de dire à la police, si elle les contactent, qu’Howard est venu cette nuit-là, semblait drogué et est parti : « Vous continuez à dire le mensonge que vous avez dit, » leur dit-il.

Jimmy et Kim ont désormais pour mission de faire comme si rien ne s’était passé. Ils doivent continuer leur vie comme d’habitude, mais ils sont clairement traumatisés après avoir frôlé la mort. Et Jimmy/Saul est vraiment perturbé parce que même dans Breaking Bad, il mentionne Lalo pensant qu’il va revenir. Les scénaristes ont été très malin sur ce coup pour expliquer pourquoi Lalo le hante à ce point. Il le croyait mort une première fois et ce n’était pas le cas, même si on lui assure qu’il est bien décédé, il ne peut pas s’empêcher de croire qu’il est peut-être toujours vivant. Après tout, il n’a pas vu son corps.

Mais il n’avait rien à craindre puisque Mike a enterré les corps de Lalo et Howard ensemble, comme un cruel coup du sort qui réunit le meurtrier et sa victime dans l’au-delà.

Il ne reste plus que 5 épisodes dans la dernière saison de Better Call Saul, disponible chaque mardi sur Netflix.

Crédit ©AMC