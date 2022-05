Better Call Saul saison 6 : Un final de mi-saison choquant (SPOILERS)

Le final de mi-saison de Better Call Saul se termine sur un choc pour Jimmy et Kim. SPOILERS.

La saison finale de Better Call Saul est arrivée à mi-chemin ce lundi avec un épisode qui a vu la mort brutale d’un personnage. La majeure partie de l’épisode s’est concentré sur l’acte final du plan de Jimmy et Kim pour ruiner Howard Hamlin (Patrick Fabian), et si les choses sont allées dans leur sens, elles ont fini par prendre un virage tragique pour l’avocat déchu.

C’est une stratégie en mille points qui culmine lors d’une audience de médiation qui a mal tourné. Quelques photos falsifiées et une mauvaise médication font passer Howard pour un fou furieux drogué. Avec leur argumentation en lambeaux, leur collègue avocat Cliff Main (Ed Begley Jr.) exige un règlement immédiat avec Sandpiper, représenté par Rich Schweikart (Dennis Boutsikaris).

Dans la scène finale de l’épisode, Howard se rend chez Jimmy et Kim pour les confronter, sachant pertinemment qu’ils sont responsables de sa déchéance. Il offre un dernier résumé confus de leurs actions horribles… mais il n’est pas préparé à la véritable horreur qui apparait dans son dos. C’est parce que Howard n’a absolument aucune idée de qui est Lalo Salamanca (Tony Dalton), ce qui signifie que Howard ne réalise pas que l’homme avec un pistolet silencieux va lui mettre une balle dans la tête.

Vous lisez bien, Lalo Salamanca a mis – sans pitié – une balle dans la tête de ce pauvre Howard, qui meurt avant même que son corps ne frappe le sol. Et si Jimmy et Kim voulaient se venger de lui, ils n’avaient pas écrit « Meurtre » sur leur tableau plein de post-it.

Après Nacho au début de la saison, c’est donc au tour d’Howard de mordre violemment la poussière. On a ainsi l‘explication sur l’absence d’Howard durant les années Breaking Bad. Il ne reste plus que Kim et ce face à face avec Lalo dans leur appartement fait très peur. Kim savait que Lalo n’était pas mort (Mike lui a dit) et elle n’a rien dit à Jimmy qui était abasourdi de le voir en chair et en os.

Jimmy et Kim sont terrifiés, ils crient, mais seulement un instant. Mais il y a un psychopathe dans la pièce avec une arme à feu, et il leur demande de se taire, ce qu’ils font. Lalo sourit comme le maniaque qu’il est. « Parlons, » dit-il.

Et c’est la fin pour la première partie de l’ultime saison de Better Call Saul. Assistons-nous aux derniers moments de Kim ? Comment Jimmy/Saul va-t-il se sortir de cette situation face à Lalo Salamanca ? Réponses à partir du 11 juillet pour la fin de la série.

Better Call Saul est disponible sur Netflix.

Crédit ©AMC