Outlander : Un film possible après la saison 8 ?

La productrice de la série Outlander parle de la possibilité d’un film après la saison 8.

Alors que la série Outlander est prévue de se terminer avec une saison 8, la productrice exécutive, Maril Davis, a évoqué la possibilité d’un film après la saison finale alors qu’elle assistait à la première de la saison 7 au Tribeca Film Festival de New York ce week-end.

Interrogée par un fan sur le potentiel d’un film après la huitième et dernière saison de la série, Davis a laissé la porte ouverte sur cette possibilité.

Elle a dit en plaisantant : « Cela dépend si nous gardons tout le monde en vie. Je plaisante, nous ne te ferions jamais ça Diana », faisant signe à Diana Gabaldon, qui a écrit la série de livres sur laquelle le drame est basé.

Selon Newsweek, Sophie Skelton, qui interprète Brianna Fraser, a ajouté : « Pour n’importe quelle série, arriver même à sept saisons est incroyable, avoir gardé les fans fidèles, nous sommes tellement reconnaissants. »

Les stars de la série, Caitríona Balfe et Sam Heugan, qui jouent Claire et Jamie Fraser, ont récemment partagé leurs sentiments sur la fin de la série après huit saisons. Invités de l’émission matinale de ABC Good Morning America la semaine dernière pour discuter de la saison à venir Caitríona a déclaré que terminer la série va être « un moment si doux-amer ».

« Je pense que tout doit avoir une fin, mais ça va être vraiment difficile de dire au revoir à cette série », a-t-elle déclaré.

Le tournage de la dernière saison devrait débuter dans quelques mois et verra Caitríona passer derrière la caméra en tant que réalisatrice. Parlant de cette nouvelle opportunité, l’actrice irlandaise a déclaré : « Je me sens vraiment chanceuse d’avoir eu cette opportunité dans la série. Nous y sommes depuis presque dix ans, donc c’était l’endroit idéal pour essayer quelque chose de nouveau. »

Elle ajoute : « J’ai déjà travaillé un peu avec la deuxième unité cette saison et j’ai pu diriger Sophie [Skelton] et John Bell, mais pas encore cet homme », a-t-elle déclaré en désignant sa co-star.

Sachez que si la série se termine avec la saison 8 et que pour le moment, il n’y a pas de film prévu, l’univers de Outlander ne s’arrêtera pas là puisqu’une série préquelle est en préparation. Intitulée Outlander Blood of My Blood, cette série suivra l’histoire d’amour entre les parents de Jamie, Brian et Ellen, et sera composée de 26 épisodes.

En attendant, la saison 7 de Outlander démarre le 16 juin.

