The Last of us saison 2 : Production à l’arrêt après des difficultés dues à la grève

La production de la saison 2 de The Last of us est officiellement à l’arrêt, comme beaucoup d’autres en raison de la grève massive des scénaristes à Hollywood.

La grève des scénaristes fait rage actuellement à Hollywood. Alors que les piquets de grèves s’intensifient et que certains grévistes accompagnés de leur soutien envahissent les lieux de tournages qui ne se sont pas interrompus, plusieurs séries actuellement en production ou préproduction font face à des difficultés liées à ce mouvement massif qu’on n’avait pas vu depuis 2007.

The Last of us, après le succès de sa saison une fait partie des séries qui venait tout juste de commencer la production de sa saison 2. Mais les créateurs et équipe de la série ont annoncé aujourd’hui qu’ils arrêtent les casting et développement de la série. S’il n’a pas été spécifié si cet arrêt est en solidarité avec les grévistes ou une des conséquences de la grève massive, il est certain que les conditions de travail devenaient compliquées.

En effet, une source proche de la production a annoncé qu’il devenait difficile de travailler sans les ressources habituelles, puisque certains acteurs ont été obligé de jouer et lire des scènes du jeu vidéo The Last of Us Part II pour le casting, en lieu et place de scripts écrits pour la saison 2 de The Last of Us .

On sait que Neil Druckman et Craig Mazin soutenaient ouvertement la grève des scènaristes, il est donc normal d’imaginer que l’arrêt de la production de The Last of Us soit annoncée en fin de compte, même si ces derniers n’ont pas fait d’annonce publique.

Si la grève dure, le retard de production empêchera la série de revenir sur les écrans à date prévue. La saison 2 devait arriver au plus tôt fin 2024, ou début 2025. Si la Writer’s Guild of America, syndicat à l’initiative de cette grève, ne trouve pas un accord avec les studios qui pour le moment refusent la négociation, il se pourrait bien que la majorité des séries TV prennent un retard considérable avant la reprise de leur production et diffusion.

Pour rappel, cette grève – dont le dernier précédent date de 2007 – dénonce l’exploitation des scénaristes à Hollywood avec de faibles salaires ou cachet pour leur travail. Certains sont même obligés de travailler dans des supermarchés alors que leurs séries sont primées faute de salaire décent.

La WGA demande une revalorisation des rémunérations, des droits résiduels variables indexés sur les audiences du streaming, la garantie d’effectifs minimums dans les « writer’s room » – les comités d’écritures de séries, ainsi que des limites sur l’utilisation de l’intelligence artificielle qui menace leur travail. Selon la WGA, le salaire d’un scénariste-producteur a baissé de 4 % par rapport à 2013, 23 % si l’on tient compte de l’inflation, alors que les studios engrangent de nombreux bénéfices depuis le lancement des diverses plateformes de streaming sur les mêmes productions sur lesquels ils ont travaillés.

De nombreux acteurs tels que Mandy Patinkin ou Bob Odenkirk ont rejoints le piquets de grève, afin de dénoncer aussi les méfaits du deep-fake au sein de leur métiers et de l’évolution exponentielle des effets spéciaux audio et vidéos, menaçant leur travail.

En attendant, les plateformes de streaming et studios ont annoncé que pour le moment, malgré l’arrêt de plusieurs productions importantes, il existe assez de contenus prévus et terminés à diffuser pour remplacer les séries impactées par la grève.

The Last of us saison 1 est à voir ou revoir sur Amazon Prime Video

crédit photos : ©HBO