The Flash saison 8 : Robbie Amell tease un retour “charmant” pour Ronnie (spoilers)

Robbie Amell tease un retour « charmant » de Ronnie en flashbacks dans la saison 8 de The Flash. Spoilers.

La semaine dernière, les fans de The Flash ont fait une découverte sur Black Flame, la flamme noire qui terrorise Central City et semble se nourrir du chagrin des autres. Il s’agit de Ronnie Raymond, le mari mort de Caitlin.

A la veille de son retour, Robbie Amell a discuté des scènes flashbacks qu’il a filmé avec Danielle Panabaker : « C’était vraiment amusant de faire ça, » a avoué Amell. « Je n’avais pas vu Danielle depuis des lustres, parce que quand j’étais à Vancouver en train de tourner Upload [de Prime Video] et qu’elle tournait The Flash l’année dernière, c’était en plein cœur du COVID et nous n’avons jamais eu l’occasion de nous réunir. C’était donc vraiment agréable de la voir et de voir Grant [Gustin] et de parler d’avoir fondé une famille, parce que ça fait si longtemps. »

« Danielle et moi avons plaisanté sur le fait que nous n’avions certainement pas le même âge que lorsque les flashbacks sont censés avoir lieu », a noté Amell en riant. En effet, le flashback qui ouvre l’épisode de cette semaine se déroule il y a dix ans, en 2012, alors qu’il capture la toute première rencontre des futurs mariés à S.T.A.R. Labs.

« Je pensais que c’était vraiment mignon », se souvient Amell. « Ils ont fait du bon travail en vous montrant l’étincelle entre eux que vous n’aviez pas vue dans la saison 1. C’était vraiment charmant. »

Evidemment, Amell ne peut rien dire sur les détails son retour dans le présent et comment Ronnie qui est censé être mort, est impliqué dans cette histoire de Black Flame : « C’est une bonne question, et des gens beaucoup plus intelligents que moi devraient y répondre », a-t-il admis. « Mais je suis déjà mort trois fois dans la série – ou était-ce quatre ? – donc si je peux revenir autant de fois, cela ne devrait pas être si surprenant. »

Pourtant, alors que Caitlin trouve que la révélation choquante est scientifiquement fondée, d’autres membres de Team Flash sont amenés à réfléchir à une autre possibilité. Et cela prépare le terrain pour des disputes entre les amis.

« Ouais, c’est difficile de faire confiance à une flamme noire géante qui ressemble à un crâne. Cela ne peint pas vraiment une image confortable ! », note Amell. « Je serais un peu sceptique si j’étais eux. »

On attend de voir comme cette affaire se dégoupille et si c’est bien Ronnie derrière cette flamme.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW