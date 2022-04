The Flash saison 8 : L’identité de Black Flame se précise et l’état d’Iris empire (spoilers et promo)

L’épisode 10 de la saison 8 de The Flash confirme les doutes sur l’identité de la Flamme Noire et la maladie d’Iris ne s’arrange pas. Spoilers.

La semaine dernière dans The Flash, Iris et Sue se sont rendues à Coast City pour se pencher sur le « fantôme » de Coast City et ont découvert une jeune méta, Tinya Wazzo, qui cherche sa mère biologique tandis qu’à Central City, Team Flash s’occupait de la mystérieuse Flamme Noire ou Black Flame. Le tueur dangereux a fini par attaquer Chester et a laissé Team Flash plus déterminée que jamais à l’arrêter.

Cette semaine, le mystère de Black Flame continue, tout comme les efforts d’Iris et Sue à Coast City. Comme l’ont teasé les aperçus et le synopsis précédemment publiés, les choses ont été difficiles pour les personnages à Coast City et à Central City mais l‘épisode de cette semaine a été riche en révélations, surtout vers la fin.

Tout d’abord, à Coast City, Deon et Iris parlent de sa maladie temporelle, et il révèle que ce n’est pas un virus qu’elle a, mais qu’elle est en fait la source de la maladie. Iris envoie un appel de détresse et convoque Barry à Coast City. Il apprend ce qui se passe et Deon dit qu’Iris devra rester sur place pour le moment pour tenter de la stabiliser. Il lui fait aussi quelque chose de douloureux mais qui devrait aussi l’aider. Iris renvoie Barry à Central City.

Pour ne pas être inutile, avec l’aide de Sue, Iris continue d’aider la jeune Tinya dans la recherche de sa mère biologique, Renée, et les jeunes femmes finissent par la retrouver. La rencontre entre la mère et la fille sont touchantes cependant, les retrouvailles seront de courte durée. Au milieu de la conversation, Iris a une migraine foudroyante et quand Renée s’approche pour l’aider, Renée est anéantie par le temps et disparait sous leurs yeux. Ce ne sont plus que les objets qui disparaissent autour d’Iris, ce sont aussi les gens.

Black Flame attaque Frost

A Central City, Frost est attaquée par Black Flame ce qui est étrange parce que Frost ne rentre pas dans le profile de ses victimes habituelles. Frost va rendre visite à sa mère Carla car elle veut son aide pour s’utiliser comme appât pour attraper Black Flame. La mère de Frost et Caitlin pense que Black Flame chasse Frost parce que ses pouvoirs sont cryocinétiques. Barry n’aime pas l’idée d’utiliser Frost comme appât, mais Chester a déjà un appareil pour capturer Black Flame lorsqu’il attaque. Barry met son veto au plan, mais Frost plaide sa cause et le fait changer d’avis.

Black Flame apparaît, mais il semble savoir ce que l’équipe prévoit et au lieu d’être capturé, il attaque Frost lorsqu’elle essaie de l’attirer plus loin. Frost survit et est indemne, mais Black Flame a disparu. Frost veut réessayer, mais Caitlin ne veut rien entendre et est en colère contre sa mère. Caitlin parle à Frost et à sa mère sur le plan et supplie Frost de commencer à valoriser sa propre vie. Cependant, Frost est déterminée à arrêter Black Flame. Caitlin dit à Carla que si quelque chose arrive à Frost, elle perdra effectivement ses deux filles.

Carla a un plan et révèle qu’elle a le potentiel de pouvoirs cryocinétiques et, par conséquent, une signature cryocinétique. Frost et Carla vont faire équipe. La flamme noire réapparaît dans la ville et Team Flash engage le nouveau plan. Carla active ses pouvoirs. Le leurre fonctionne et Black Flame apparaît. Le dispositif de confinement commence à fonctionner, mais la sphère commence à perdre son intégrité. Carla commence à avoir une crise cardiaque mais refuse d’arrêter. Frost saute alors et sauve Carla. La Flamme Noire s’échappe. Team Flash se réunit plus tard pour réorganiser le plan.

Black Flame se révèle

Mais ce n’est pas terminé, la toute fin de l’épisode fait une révélation. Black Flame se rend chez Caitlin mais au lieu de l’attaquer, il lui parle et il ressemble fortement à Ronnie Raymond, le mari de Caitlin censé être mort. Vous lisez bien, Ronnie semble en effet être Black Flame ce qui n’est pas une totale surprise puisque ça faisait partie des hypothèses lancées il y a quelques semaines.

La fusion froide faisait partie des pouvoirs de Firestorm et on savait que Robbie Amell reviendrait cette saison, le calcul était vite fait. Mais est-ce que c’est vraiment Ronnie ? La flamme peut être très convaincante pour duper des personnes qui ont perdu des êtres chers. On se souvient de ce qui s’est passé avec le père de Chester.

La semaine prochaine, Barry et Chester ont peut-être trouvé un moyen d’empêcher Black Flame de blesser quelqu’un d’autre pendant que Caitlin décide de gérer une situation par elle-même, mettant peut-être des vies plus innocentes en danger. La promo montre que Caitlin est persuadée qu’il s’agit de Ronnie et souhaite le sauver elle-même. Est-ce que Ronnie va ressusciter ?

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×11 – Resurrection