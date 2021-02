Buffy : Eliza Dushku soutient Charisma Carpenter et Michelle Trachtenberg fait une révélation

Eliza Dushku (Faith) soutient Charisma Carpenter contre Joss Whedon et Michelle Trachtenberg (Dawn) révèle une règle sur le tournage de Buffy Contre les Vampires.

Cette semaine Charisma Carpenter a décidé de partager son expérience traumatisante qu’elle a vécu durant les tournages des séries Buffy Contre les Vampires et Angel. Elle a dénoncé l’environnement toxique créé par Joss Whedon sur le plateau.

Peu de temps après la publication de Carpenter, ses anciennes collègues Sarah Michelle Gellar, Amber Benson et Michelle Trachtenberg ont apporté leur soutien. Aujourd’hui, c’est au tour d’Eliza Dushku de parler en solidarité avec Carpenter.

L’actrice, qui a joué Faith sur Buffy et son spin-off Angel, a partagé une déclaration sur Instagram dans laquelle elle a exprimé à quel point son « cœur souffre » pour Carpenter. « Je suis tellement désolée que tu ais tenu ça pendant si longtemps. Ton message était puissant, douloureux et a peint une image que nous ne verrons ou ne saurons jamais collectivement. Merci. Je ne l’avais pas su et je ne l’oublierai pas », écrit-elle.

Elle continue : « Je pense souvent au dicton : « Nous sommes aussi malades que nos secrets. » Nos secrets nous rendent malades. Ce que j’apprends de plus en plus – et j’ai personnellement trouvé le plus précieux – c’est que cette guérison profonde ne peut venir que de la dénomination et de la révélation de ce qui s’est réellement passé, la première étape nécessaire (une fois que quelqu’un est prêt) pour nous libérer de nos secrets, des vérités indicibles qui nous ont tenus isolés, honteux et retenus en otage. »

Dushku a poursuivi en disant que « négliger de « nommer » l’épidémie d’abus de pouvoir / genre / sexuel / racial dans l’industrie du divertissement (et d’ailleurs la société en général), ne fait qu’encourager les agresseurs et fortifie finalement les systèmes abusifs.»

Elle a également exprimé son espoir que Carpenter et « d’innombrables autres ressentent la solidarité et la connexion » qu’ils ont « probablement manquées depuis trop longtemps ». « Cela commence et se terminera grâce à aux courageux qui disent la vérité comme toi. Je t’admire, te respecte et t’aime. »

Ailleurs, Michelle Trachtenberg, qui a déjà apporté son soutien à Charisma Carpenter, a fait une mise à jour sur sa déclaration précédente. L’actrice qui a joué Dawn Summers entre 2000 et 2003, a révélé qu’il y avait une règle sur le tournage qui a été mise en place après un incident non divulgué.

« Le dernier commentaire que je ferai à ce sujet. Il y avait une règle qui disait qu’il n’était plus autorisé à rester seul dans une pièce avec Michelle. » écrit-elle.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 35 ans, n’avait que 15 ans quand elle est arrivée dans la série. Il s’est apparemment passé quelque chose d’inapproprié avec Whedon, ce qui a poussé à mettre en place cette règle, mais elle ne donne pas de détail dessus.

Joss Whedon n’a toujours pas commenté ces allégations contre lui.

