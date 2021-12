HBO prépare le retour de la série culte Six Feet Under avec son créateur

D’après de multiples sources, HBO serait en train de préparer le retour de l’une de ses séries les plus cultes : Six Feet Under

C’est l’une des séries les plus culte de HBO des années 2000. Et à l’instar de Sex And the City qui est revenu sur nos écrans ce vendredi sur Salto et jeudi aux USA, HBO prévoit le retour de sa série culte deux décennie après sa première diffusion : Six Feet Under.

D’après le magazine et site Variety, une suite à Six Feet Under. serait actuellement en développement chez HBO.

Pour le moment la production de cette suite, ou revival – rien n’est acté pour le moment – n’en est qu’à ses balbutiements puisqu’aucun scénariste n’est attaché au projet.

On sait que le créateur de Six Feet Under, Alan Ball devrait être impliqué ainsi que ses comparses de l’époque, les producteurs Bob Greenblatt et David Janollari. On ne sait, cela dit, s’il s’agira d’un reboot ou d’une suite, avec le retour des personnages iconiques de cette famille de croque-morts américaine.

Six Feer Under est une série qui aura bouleversé le paysage audiovisuel à sa création en 2001. Si la série propose une histoire familiale dramatique, elle est aussi une véritable critique des etats Unis et réflexion sur la nature humaine, à travers les états psychologiques des personnages. Et même si la série a pour thématique la Mort, elle propose des personnages profonds et complexe, qui au-delà de nous faire réfléchir, font énormément de bien aux spectateurs (oui, le Cerveau le dit, Six Feet Under peut être qualifié de série qui fait du bien !).

Must-see pour tout sériephile qui se respecte, le final de Six Feet Under est peut-être l’un des finaux de séries les plus durs, mais aussi les plus réussis et émouvants de l’histoire de la Télévision.

A l’heure du tout remake, retour et réinvention de cultes télévisés, on ne sait pas si le retour de cette série culte aura du sens 20 ans après. Ce que l’on sait, c’est que son créateur Alan Ball proposera certainement un nouveau regard sur l’Amérique actuelle et sa culture. Et rien que pour ça, on peut se rassurer.

Crédit photo : ©HBO