Star Wars : Dark Vador pour Obi-Wan et des séries Lando Calrissian et Ahsoka Tano annoncées

Disney+ annonce l’arrivée d’Hayden Christensen en Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi et les séries Star Wars Lando Calrissian et Ahsoka Tano sont en préparation.

Lando Calrissian et Ahsoka Tano auront bien leur série solo. Depuis un certain temps, il se murmure qu’une série sur Lando Calrissian se préparait, mais rien n’avait été confirmé. Aujourd’hui, on apprend que Justin Simien (Dear White People) développe le projet pour Disney+.

Pour le moment, on ne sait pas qui de Billy Dee Williams ou de Donald Glover, incarnera le personnage dans la série. Ils ont tous les deux incarné le personnage sur grand écran mais Disney n’a pas dit lequel des deux reviendra.

Autre annonce, deux séries spin-offs de The Mandalorian, dont une centrée sur Ahsoka Tano. Rosario Dawson reprendra le rôle qu’elle tient dans la série de Disney+. Cette série s’intitule simplement Ahsoka et la seconde spin-off se nomme The Rangers of the New Republic. Les deux séries sont actuellement développées par Jon Favreau et Dave Filoni.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZojpCkhPS7 — Disney (@Disney) December 10, 2020

La patronne de Lucasfilm Kathleen Kennedy a confié que les séries seraient toutes liées les unes aux autres, puis leurs histoires se réuniraient, comme la stratégie de Marvel menant à The Avengers. « Placés dans la chronologie de The Mandalorian, ces séries interconnectées, ainsi que les histoires futures (…) aboutiront à un événement culminant », a déclaré Kennedy.

Pour finir, la série Obi-Wan Kenobi déjà annoncée depuis un certain temps, accueille Hayden Christensen qui reprendra son rôle d’Anakin Skywalker devenu Dark Vador. Ce sera ainsi le retour du maitre et de son ancien apprenti.

« Obi-Wan Kenobi commence 10 ans après les événements dramatiques de La Revanche des Sith où il a fait face à sa plus grande défaite: la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, est devenu le diabolique Lord Sith Dark Vador », a déclaré Kennedy. « Nos fans seront ravis que Hayden revienne dans le rôle de Dark Vador. Ce sera le revanche du siècle. »

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Toutes ces nouvelles séries ont été annoncées avec le film Star Wars Rogue Squadron qui sera réalisé par Patty Jenkins.

La société Disney a ajouté qu’elle prévoyait au moins 10 séries Star Wars au cours des prochaines années, ainsi qu’un nombre égal de séries Marvel.

Source : EW / Crédit ©Disney