The Boys saison 3 : Le showrunner tease la suite et le rôle de Jensen Ackles

Eric Kripke tease le rôle qu’incarnera Jensen Ackles dans la saison 3 de The Boys. Attention, spoiler sur la saison 2.

La saison 2 de The Boys vient de se terminer sur Amazon Prime et que les fans se rassurent, la saison 3 est dores et déjà commandée par la plateforme. L’une des grosses révélations du final est que la Sénatrice Victoria Neuman a des pouvoirs et que c’est elle qui a attaqué le Congrès. Elle est ainsi mise en place pour être une antagoniste dans la saison 3 et elle travaillera de près avec Hughie (qui n’est pas au courant) puisqu’il a rejoint le Bureau des Affaires des Superhumains.

« Ils auront développé une amitié au moment où nous les reverrons, » confie le showrunner Eric Kripke, à TVGuide, à propos de Neuman et Hughie. « Mais évidemment, nous avons cette grande épée de Damoclès au-dessus de leur tête de sa véritable identité et pourquoi elle fait ce qu’elle fait, que nous explorerons dans la saison 3. »

Le final de la saison 2 a également vu la défaite de Stormfront. Elle n’est pas morte mais elle est complètement mutilée : « Je confirmerai qu’elle n’est pas morte et qu’elle est maintenant officiellement Stumpfront. Elle est juste cette sorte de torse vivant. Elle ne peut pas se régénérer, » dit Kripke.

« La force des lasers de Ryan – qui étaient étonnamment puissants – est bien plus puissante que celle du Protecteur lorsque Ryan se met en colère. [L’idée que] la femme qui voulait la pureté d’une race supérieure se retrouve à vivre pendant des siècles potentiellement comme un personnage complètement mutilé – nous pensions que c’était le bon dessert poétique pour cette petite nazie ! »

La saison 3 accueillera Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy, un super-héros de la seconde Guerre Mondiale qui a connu Stormfront à l’époque : « Il la connaissait quand elle était Liberty. Il y a une histoire de Vought que nous commençons à tracer parce que Soldier Boy est un pilier de Vought depuis des décennies. Il était comme John Wayne là-bas, et par conséquent, nous écrivons l’histoire de Vought et comment tous les personnages s’entremêlent. Et oui, maintenant Liberty en fait définitivement partie. »

Clairement, Soldier Boy aura un rôle important dans la série puisqu’il est le premier super-héros qui est devenu une célébrité après avoir combattu durant la guerre. Dans les comics, de Garth Ennis et Darick Robertson, Soldier Boy est une parodie de Captain America. Il est techniquement le chef de Payback, une équipe de super-héros inférieure aux Sept composée de personnages comme Eagle the Archer, Tek Knight, Swatto, Crimson Countess et, oui, Stormfront. Mais il est facilement surclassé par Stormfront plus puissant en raison d’une faible volonté et d’une obsession de devenir membre des Sept.

Les deux premières saisons de The Boys sont disponibles sur Amazon Prime Video.

Source : TVGuide / Crédit ©Amazon