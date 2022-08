American Horror Story saison 11 : Zachary Quinto, Billie Lourd et Patti LuPone de retour ?

Le casting de la saison 11 de American Horror Story commencerait à se révéler avec notamment les retours de Zachary Quinto, Billie Lourd et Patti LuPone.

La saison 11 de American Horror Story commence doucement à prendre forme. La semaine dernière durant les TCA, le patron des contenus de FX, John Landgraf, a révélé que la saison 11 de l’anthologie d’horreur sera de retour cet automne, mais il na pas donné plus d’information.

Le créateur Ryan Murphy aime jouer la carte du mystère et fait des révélations au compte-goutten cependant, des fuites annoncent déjà qui fera partie de la nouvelle saison. Selon Deadline, des sources ont révélé des retours de visages familiers tels que Zachary Quinto (saisons 1 et 2), Billie Lourd (qui est apparue dans toutes les saisons depuis la saison 7) et Patti LuPone (saison 3). Isaac Powell, qui était dans la saison 10 ferait aussi son retour.

Feraient également partie du casting de la nouvelle saison Sandra Bernhard, qui est apparue dans un épisode de la saison 8 de AHS ainsi que dans une autre série FX produite par Murphy, Pose ; et deux autres habitués de Murphy : Joe Mantello, qui était dans trois projets Murphy, Hollywood et The Boys in the Band (aux côtés de Quinto) de Netflix et The Normal Heart de HBO, ainsi que Charlie Carver qui était dans la série Netflix Ratched de Murphy ainsi que dans son film The Boys in the Band.

Toujours selon Deadline, Powell, Lourd, Carver et Bernhard ont été repérés par des photographes cette semaine alors que la nouvelle saison filmait des scènes dans les rues du West Village de Manhattan.

L’intrigue de la nouvelle saison est gardée secrète mais basé sur les costumes et les extérieurs, il semble que ce qui était filmé se déroulait dans les années 1970-80. Mais notez tout de même que Murphy travaille également sur la nouvelle saison d’American Crime Story, Studio 54, qui se déroule dans ces années-là. Il est donc possible que ce soit cette série là.

Quant à Sarah Paulson, la star qui est apparue dans toutes les saisons de l’anthologie (sauf la 9), elle a indiqué dans des interviews récentes qu’elle en aurait peut-être fini avec la franchise d’horreur – du moins pour le moment. En ce qui concerne Evan Peters, on ne sait pas s’il reviendra non plus.

La chaine FX n’a pas commenté l’information, il faudra attendre la confirmation de Murphy pour en avoir le cœur net.

Source : Deadline / Crédit ©FX