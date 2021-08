American Crime Story : La saison 4 sera sur le mythique Studio 54

La boite de nuit Studio 54 sera le sujet la prochaine saison de l’anthologie American Crime Story.



Alors que la nouvelle saison arrive dans moins d’un mois, on apprend que la prochaine saison de l’anthologie American Crime Story devrait être centrée sur le Studio 54, la célèbre discothèque New-Yorkaise qui fut le lieu de tous les excès dans les années 70.

Studio 54 : American Crime Story racontera l’histoire de Steve Rubell et Ian Schrager, qui, en 1977, ont transformé leur discothèque de Midtown Manhattan en un haut lieu international de la vie nocturne pour les riches, les célébrités et les roturiers, réputés pour ses fêtes somptueuses, sa musique, son sexe et sa consommation de drogue ouverte. Avec l’ascension fulgurante de Rubell et Schrager, leur chute épique est survenue moins de trois ans plus tard, lorsque les impresarios ont été reconnus coupables de fraude fiscale.

En décembre 1978, le Studio 54 a été perquisitionné après que Rubell aurait déclaré que seule la mafia gagnait plus d’argent que le club n’en avait rapporté. Les partenaires ont été accusés d’évasion fiscale, d’entrave à la justice et de complot pour avoir prétendument écumé près de 2,5 millions de dollars en revenus non déclarés provenant des recettes du club.

Les rapports de police à l’époque indiquaient que de l’argent et des reçus se trouvaient dans le bâtiment et étaient cachés dans les sections du plafond du bureau de Rubell, où lui et Schrager travaillaient. Le duo a été condamné à 3 ans et demi de prison et à une amende de 20 000 $ chacun pour l’accusation d’évasion fiscale. En février 1980, Rubell et Schrager sont allés en prison et Studio 54 a été vendu en novembre de la même année pour 4,75 millions de dollars à Mark Fleischman. Il l’a rouvert, puis l’a vendu en 1984 à de nouveaux propriétaires qui fermeront la célèbre boite en 1986.

La troisième saison d’ACS, Impeachment: American Crime Story, sur la liaison du président Bill Clinton avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky sera lancée le mardi 7 septembre sur FX. La série raconte cette histoire à travers les yeux des femmes au centre des événements : Lewinsky (Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) et Paula Jones (Annaleigh Ashford). Pour voir la bande-annonce, c’est par ici.

Source : Deadline / Crédit ©DR