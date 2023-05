The Flash saison 9 : Retour inattendu dans « A New World Part 2 » (Spoilers et promo)

La deuxième partie du final en quatre épisodes de The Flash offre un retour inattendu et tease le dernier grand méchant. Spoilers et promo.

La dernière saison de The Flash a vu de nombreux visages familiers de l’Arrowverse revenir dans la série. Jusqu’à présent, nous avons vu les retours de Goldface, Pied Piper, Oliver Queen, Wally West, John Diggle et même le méchant Bloodwork pour n’en nommer que quelques-uns.

Il reste encore quelques visages familiers à venir, mais l’épisode de cette semaine a vu le retour d’un personnage bien-aimé de la saison 1 de manière majeure et vient peut-être de lancer le dernier « Big Bad » de la série.

La semaine dernière, les téléspectateurs ont vu Rick Cosnett revenir dans The Flash mais il n’est pas revenu en tant qu’Eddie Thawne. Au lieu de cela, cet épisode a présenté le Dr Malcolm Gilmore, un scientifique de Mercury Labs qui ressemble trait pour trait à Eddie et, à la fin de l’épisode, est frappé par la foudre dans son laboratoire, un peu comme Barry Allen le fut quand il a obtenu ses pouvoirs de la Speed Force. Après que la foudre l’a frappé, un mystérieux dossier du CCPD sur la mort d’Eddie Thawne est apparu devant Malcolm.

Cette semaine, le Dr Gilmore essaie d’obtenir des réponses, se rendant d’abord au CCPD, puis, au fur et à mesure que l’épisode progresse, il commence à entendre des voix et a des flashs des souvenirs d’Eddie. L’épisode se termine par un Malcolm dérangé déterrant la tombe d’Eddie pour découvrir que le cercueil est vide. Puis la blessure par balle à la poitrine qui a tué Eddie apparait sur son torse. On découvre alors qu’il est en fait, Eddie Thawne revenu par miracle d’entre les morts.

Bien que ce développement surprenant puisse à première vue sembler une bonne chose pour Team Flash, ce ne sera pas des retrouvailles très chaleureuse avec l’homme qui s’est sacrifié pour sauver tout le monde. L’aperçu de « A New World, Part Three » de la semaine prochaine semble annoncer l’arrivée de ce qui pourrait être le méchant que les fans de Flash attendent depuis très longtemps : Cobalt Blue. L’épisode a également établi que le mystérieux cristal bleu est lié au rayonnement de cobalt.

Il a aussi un clin d’œil intéressant à Cobalt Blue quant au nom « Dr. Malcolm Gilmore ». En effet, dans les comics, Cobalt Blue est Malcolm Thawne, qui est en fait le frère jumeau de Barry Allen. Cependant, le médecin qui a accouché les jumeaux a volé Malcolm à la naissance et l’a donné aux Thawne. Le nom de ce médecin ? Dr Gilmore.

L’aperçu de la semaine prochaine semble également donner d’autres parallèles avec Cobalt Blue. On peut entendre Eddie dire « J’aurais pu avoir toute une vie. Maintenant, j’ai la chance de changer cela. » L’un des éléments clés de Cobalt Blue dans les comics est que Malcolm a eu une mauvaise enfance et, après avoir découvert la vérité à l’âge adulte, est devenu jaloux de Barry pour avoir vécu la vie qu’il aurait dû avoir. Dans la série, il s’agit clairement de la vie qu’il aurait pu avoir avec Iris.

En plus d’Eddie, un autre personnage fera son retour : Nora. La fin de la partie 2 a vu Iris sur le point d’accoucher de sa fille, mais la version adulte jouée par Jessica Parker Kennedy sera aussi présente dans l’avant dernier épisode de la série.

The Flash saison 9 – Promo 9×12 – A New World, Part Three