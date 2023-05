The Flash saison 9 : La série entre dans sa dernière ligne droite (spoilers et promo)

The Flash a disparu alors que la série entre dans sa dernière droite. Spoilers et promo de l’épisode 11.

Avec seulement trois épisodes restant, la fin approche à grands pas pour The Flash et sa dernière ligne droite a été lancé avec la première partie du chapitre « A New World », un épisode dans le passé qui s’est finalement terminé par la disparition de Barry Allen. Alors que la Crise a été évitée, la prophétie de la saison 1 de The Flash pourrait-elle enfin être sur le point de se réaliser ? Barry Allen a-t-il vraiment disparu ?

Cette semaine, Barry s’est évaporé devant Iris et s’est retrouvé dans le passé, en 2000, le jour où sa mère a été tuée par Reverse Flash. Pour faire court, Barry, sous le nom de Bart (très original), va passer du temps avec ses parents après un accident, malgré le fait qu’il est tenté de l’éviter pour ne pas dérégler la chronologie.

Il va aussi croiser le chemin d’Eobard Thawne et enragé, Barry se déplace pour le tuer mais change d’avis. Barry pense que c’est à cause de Thawne qu’il est là, mais Thawne dit que non. Thawne envisage de tuer Barry dans son enfance mais il tue sa mère et réalise que la mort de Nora est un point fixe dans l’histoire et que c’est pour ça que Barry s’est sauver lui-même au lieu de sauver sa mère.

Ailleurs, à Mercury Labs, se trouve le Dr Gilmore, un homme qui ressemble trait pour trait à Eddie Thawne. Les téléspectateurs ont fait sa rencontre au début de cet épisode et à la fin, alors qu’il travaille, une tempête soudaine coupe le courant. Il va à la fenêtre et observe d’étranges éclairs rouges dans le ciel et, faisant écho à la nuit où Barry a obtenu ses pouvoirs, il est frappé par la foudre dans son laboratoire et crépite bientôt avec ce qui semble être lui-même de l’énergie de la Speed Force ou de la Negative Speed Force. Il y a aussi un mystérieux dossier classifié CCPD sur le sol du laboratoire – sur la mort d’Eddie Thawne. Gilmore semble ainsi être un double de d’Eddie, mais de quelle Terre ?

La semaine prochaine, Barry sera encore absent dans le présent laissant Iris (Candice Patton) et son équipe à sa recherche, mais cela sera peut-être plus facile à dire qu’à faire. Alors qu’Iris très enceinte ne peut s’empêcher de s’inquiéter, Cécile (Danielle Nicolet) fait de son mieux pour la calmer, même si elle a du mal à convaincre.

Pendant ce temps, l’équipe est également affectée par une substance mystérieuse, tandis que Khione (Danielle Panabaker) développe une meilleure compréhension de ses capacités et de ce qu’elle peut vraiment faire.

Notez que Kayla Compton qui joue Alegra Garcia dans la série a réalisé l’épisode 11.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 9 – Promo 9×11 A New World Part Two