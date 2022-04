Better Call Saul saison 6 : Bryan Cranston et Aaron Paul apparaitront dans la saison finale !

Bryan Cranston et Aaron Paul de Breaking Bad apparaitront dans la saison finale de Better Call Saul.

Bob Odenkirk avait prévenu que les séries Better Call Saul et Breaking Bad seraient liées plus que jamais dans la saison saison finale du spin-off et il semble bien qu’il n’a pas menti. Bryan Cranston et Aaron Paul, les stars de la série originale, sont officiellement confirmés pour une apparition dans Better Call Saul. Ils reprendront leurs rôles respectifs de Walter White et Jesse Pinkman.

La nouvelle a été confirmée par AMC sur Twitter avec une photo des personnages et de simples mots : « Ils reviennent ».

Le co-créateur de Better Call Saul, Peter Gould, a annoncé la nouvelle samedi lors du panel PaleyFest L.A. de la série, comme l’a rapporté Variety, mais a été muet sur les détails exacts des apparitions des acteurs.

« Je ne veux pas gâcher les choses pour le public, mais je dirai que la première question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé la série était : « Allons-nous voir Walt et Jesse dans la série? », a-t-il déclaré lors du panel. « Au lieu d’éluder, je dirai simplement oui. Comment ou les circonstances ou quoi que ce soit, vous n’aurez qu’à le découvrir par vous-même, mais je dois dire que c’est l’une des nombreuses choses que je pense que vous découvrirez cette saison. »

En plus de Bob Odenkirk, Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut) et Giancarlo Esposito (Gus Fring), la série spin-off a vu des dizaines d’apparitions d’anciens de Breaking Bad dont Dean Norris et Steven Michael Quezada en tant qu’agents de la DEA Hank Schrader et Steven Gomez, David Costabile en tant que chimiste / futur cuisinier de méthamphétamine Gale Boetticher, Robert Forster en tant que Galbraith, Lavell Crawford en tant que Huell et Mark Margolis et Raymond Cruz en tant que Tio et Tuco Salamanca.

La saison 6 de Better Call Saul contient 13 épisodes, ce qui est trois de plus que les saisons précédentes. Cette dernière saison sera divisée en deux parties, la première contenant sept épisodes, démarrera le 11 avril sur AMC avec deux épisodes. La seconde moitié de la saison débutera le 11 juillet prochain.

Better Call Saul est disponible sur Netflix en France.

Source : Variety / Crédit ©AMC