Better Call Saul saison 6 : Bob Odenkirk tease une saison finale « sanglante et douloureuse »

Bob Odenkirk tease une saison finale de Better Call Saul « sanglante et douloureuse » et qui n’a jamais été aussi entrelacée avec Breaking Bad.

Deux ans après la diffusion de la saison 5, la dernière saison de Better Call Saul arrivera dans moins de deux semaines, et comme le tease Bob Odenkirk, les derniers épisodes de la spin-off de Breaking Bad seront « turbulents ».

« Cette série a principalement avancé progressivement et les personnages font des choix progressifs », a-t-il déclaré à EW. « Surtout. Et maintenant, dans cette dernière saison, je vois des choses beaucoup plus importantes se produire, beaucoup plus rapidement. C’est juste une série plus turbulente. Le complot s’amplifie. »

Alors que Jimmy se dirige vers le danger, il se débarrassera des derniers restes de sa conscience et embrassera pleinement son destin de Saul Goodman, l’avocat à la morale douteuse employé de force par Walter White (Bryan Cranston) dans Breaking Bad. « Nous avons vu Jimmy McGill se faire battre pendant cinq ans, et il acquiert et perd un certain sens de son éthique », déclare Odenkirk.

Il ajoute : « Il n’en a pas beaucoup, mais parfois il en a, et parfois ça revient. Mais pour obtenir ce dernier morceau d’éthique coupé de son cerveau, c’est une opération chirurgicale profonde et ça va être sanglant et … douloureux. Mais à la fin, il la perd et il devient Saul, donc tout se passe bien. »

Ces dernières années, alors que le jeu du cartel s’intensifiait dans Better Call Saul des éléments de Breaking Bad étaient de plus en plus présents dans la série spin-off. Cette saison, les deux séries seront encore plus liées. « Dans la dernière saison de Better Call Saul, Breaking Bad et Better Call Saul n’ont jamais été aussi liées », a déclaré Odenkirk.

« C’est incroyable le nombre de chevauchements qu’ils ont découverts et exploités pour cette saison de notre série. C’est époustouflant ! Et ça va être cool. Pour les gens qui regardent ça, ils vont se dire, « Je dois revoir Breaking Bad », dès qu’ils auront terminé, ils devront appuyer sur play sur Breaking Bad, car il y a tellement d’interaction maintenant. Plus que toute autre saison. De beaucoup. »

La saison 6 de Better Call Saul contient 13 épisodes, ce qui est trois de plus que les saisons précédentes. Cette dernière saison sera divisée en deux parties, la première contenant sept épisodes, démarrera le 11 avril sur AMC avec deux épisodes. La seconde moitié de la saison débutera le 11 juillet prochain.

Better Call Saul est disponible sur Netflix en France.

Source : EW / Crédit ©AMC