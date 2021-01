Sex and The City : Le revival est officiellement commandé par HBO Max

Sarah Jessica Parker confirme le revival de Sex and The City, qui se fera sans Kim Cattrall.

C’est officiel, le revival de Sex and The City a bien été commandé par HBO Max. A la fin du mois de décembre, on apprenait qu’une nouvelle salve d’épisodes de Sex and The City était en préparation mais rien n’était encore officiel.

La nouvelle a été confirmée dimanche soir sur les réseaux sociaux par les stars Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon, qui reprendront leurs rôles en tant que Carrie, Charlotte et Miranda, respectivement.

Selon HBO Max, la série « suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles passent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et l’amitié dans la cinquantaine. »

Ce nouveau chapitre de Sex and The City s’intitulera And Just Like That… La production de la série de 10 épisodes d’une demi-heure est prévue à New York à la fin du printemps. Et comme annoncé précédemment, Kim Cattrall, alias Samantha, ne reviendra pas dans la série. Elle a avait déjà exprimé son désire de laisser la franchise et ses anciennes co-stars, derrière elle.

La série originale a duré six saisons sur HBO entre 1998 et 2004, puis deux films ont été produits en 2008 et 2010, mais les critiques ont été mitigés dessus. La série a remporté de nombreux Emmy Awards y compris des victoires pour les stars Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon.

Le showrunner original Michael Patrick King revient à l’écriture et sera producteur exécutif. Parker, Nixon et Davis seront aussi productrices exécutives de la série.

Source : Deadline / Crédit ©HBO