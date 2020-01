Crisis on Infinite Earths : Oliver se prépare pour son combat ultime (trailer)

Oliver se prépare pour sa bataille en tant que Spectre dans le trailer des derniers épisodes de Crisis on Infinite Earths.

La fin est proche pour Arrow et Oliver s’apprête à mener son dernier combat dans Crisis on Infinite Earths. Steven Amell a posté un trailer pour les dernières parties du crossover qui voient son retour en tant que Spectre.

Mardi soir, la CW diffusera les deux derniers épisodes de ce mega crossover qui réunit toutes les séries DC de sa chaîne. Le trailer montre un aperçu de la transformation d’Oliver en Spectre, l’esprit de Vengeance des comics.

Le trailer dévoile un combat des Parangons contre l’Anti-Monitor et on peut aussi voir que certains personnages reviendront comme Black Lightning, Rene ou encore Nia.

Everything has to have an ending. #CrisisOnInfiniteEarths — pic.twitter.com/3o5S6LbEAE

— Stephen Amell (@StephenAmell) January 11, 2020