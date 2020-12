True Blood : Reboot par le créateur de Riverdale et le scénariste de NOS4A2 en préparation

Un reboot de la série True Blood serait en préparation par le créateur de Riverdale et le showrunner de NOS4A2.

Dans les reboots dont on ne voulait pas particulièrement, celui de True Blood est en préparation. Seulement six ans après la fin de la série originale, selon TVLine, HBO serait déjà en train de penser à faire revenir sa série de vampires. La chine n’a pas commenter l’information.

Le créateur de Riverdale et Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa (qui prépare aussi un reboot de Pretty Little Liars), serait le fer de lance d’une nouvelle interprétation de la série, basée sur The Southern Vampire Mysteries de l’auteure Charlaine Harris, avec Jami O’Brien, le scénariste-producteur exécutif de NOS4A2.

Pour le moment, aucun accord n’a été officiellement signé pour cette nouvelle version mais il se dit qu’Alan Ball, le showrunner de l’original True Blood, joindrait le projet en tant que producteur exécutif.

Il est trop tôt dans le développement pour dire si l’une des stars originales de True Blood reviendra pour le reboot. Anna Paquin jouait le rôle de la serveuse télépathique demi-fée Sookie Stackhouse qui tombe amoureuse du vampire Bill Compton, joué par Stephen Moyer.

Le décor de la ville de Bon Temps, en Louisiane, a accueilli toutes sortes de créatures magiques, notamment les vampires Eric Northman (Alexander Skarsgard) et Pam (Kristin Bauer van Straten), le loup-garou Alcide Herveaux (Joe Manganiello), le métamorphe Sam Merlot (Sam Trammell), et bien plus encore.

True Blood a été créée en 2008 et a diffusé son final en 2014.

