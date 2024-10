Agatha All Along : L’identité de l’Ado se révèle dans l’épisode 5 (spoilers)

L’identité de l’Ado joué par Joe Locke se confirme enfin dans Agatha All Along. Spoilers.

L’épisode 5 de la série Marvel Agatha All Along a enfin fait la révélation que tous les téléspectateurs attendaient depuis le début série, à savoir l’identité de l’adolescent joué par Joe Locke. Une révélation qui rappelle bien que c’est une série spin-off de WandaVision.

La semaine dernière, Rio Vidal disait à Agatha que le jeune homme n’était pas son fils, mais le doute planait encore parce que Rio n’est pas digne de confiance. Puis à la dernière seconde de l’épisode de cette semaine, la véritable identité de l’Ado s’est révélée. On comprend alors qu’il est Wiccan, le fils de la Sorcière Rouge incarnée par Elizabeth Olsen dans l’univers Marvel.

Avant ça, une grande partie de l’épisode de cette semaine était centrée sur l’épreuve spécifique d’Agatha sur la Route des Sorcières, qui l’a forcée à affronter les démons de son passé – littéralement – via une soirée pyjama Ouija.

Pendant l’épreuve, Agatha a failli être victime du fantôme vengeur de sa mère… mais quand Alice (Ali Ahn) a essayé d’utiliser son propre pouvoir pour libérer Agatha des griffes de sa mère, Agatha a ensuite utilisé son propre pouvoir pour voler celui d’Alice, vidant Alice de non seulement ses capacités de sorcellerie, mais de sa vie.

De retour sur la Route après l’épreuve, un adolescent en colère a confronté Agatha à propos de son choix de tuer Alice, insistant sur le fait qu’Agatha ne se soucie que d’accumuler le pouvoir des autres sorcières. Il l’accuse de se servir des gens pour son propre agenda et elle lui murmure avec un sourire narquois : « Tu es sûr ? » Suivi d’un gros indice sur la révélation à venir : « Tu ressembles tellement à ta mère », a-t-elle dit.

Mais juste au moment où Agatha faisait signe à l’Ado de continuer à la suivre sur la route, quelque chose de très différent s’est produit. Une lumière bleue a commencé à scintiller des mains de l’Ado, il a possédé Lilia et Jennifer pour attraper Agatha et la jeter dans la boue, ce qui l’a immédiatement consumée. Ensuite, il a réduit Lilia et Jennifer au même sort, les jetant dans la boue qui les a englouties.

Et une fois le clan parti, nous sommes revenus à l’ado une dernière fois. Seulement maintenant, il portait une couronne qui ressemblait beaucoup au casque que porte la sorcière écarlate elle-même :

Notez que personne n’a appelé l’ado par le mon de Wiccan, ceci reste ainsi une supposition.

Mais l’histoire de Marvel soutient l’idée qu’il s’agit bien de lui. Dans les comics, le vrai nom de Wiccan est Billy Kaplan, et il est une version réincarnée de Billy Maximoff, l’un des fils de Wanda Maximoff qu’elle a été forcée d’abandonner. Son autre fils, Tommy Maximoff, se réincarne en Tommy Shepherd alias Speed.

De plus, c’est un scénario clé pour la version des comics de Wiccan qu’il part à la poursuite de sa vraie mère et apprend à perfectionner ses capacités magiques, comme l’Ado l’a fait jusqu’à présent dans la série. La lumière bleue provenant de ses mains correspond également au pouvoir bleu de Wiccan dans les comics Marvel.

Avec la présence de ce personnage, on ce demande désormais si sa mère, sensée être décédée, refera surface avant la fin de la série.

Agatha All Along, c’est chaque jeudi sur Disney+.

Crédit ©Disney+