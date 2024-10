Agatha All Along : Révélation et tension entre Rio et Agatha dans l’épisode 4 (spoilers)

Rio fait une révélation à Agatha dans l’épisode 4 de Agatha All Along alors qu’elles partageaient un moment de tension. Spoilers.

Depuis le lancement de la série Agatha All Along, les téléspectateurs soupçonnent que la relation entre Agatha et Rio est bien plus compliquée qu’il n’y parait, que ce n’était pas qu’une simple amitié qui a tourné court. Cette semaine, cela a officiellement été confirmé.

L’épisode 4 de la série Disney+, a donné aux téléspectateurs un peu de clarté, mais significative, sur l’histoire chargée d’Agatha (Kathryn Hahn) et de Rio (Aubrey Plaza) – et a abordé une question cruciale sur la relation d’Agatha avec l’adolescent incarné par Joe Locke.

Après que le clan d’Agatha ait survécu avec succès à sa deuxième épreuve sur la Route des Sorcières (celui-ci était musical), les sorcières sont retournées sur la route forestière, où Jennifer (Sasheer Zamata) a sauvé l’ado d’une blessure très préoccupante. Et comme on a pu le voir, Agatha semblait très inquiète pour la survie du garçon.

Par la suite, Rio s’est un peu plus ouverte au clan, de manière énigmatique, à propos de quelqu’un dans sa vie qui est maintenant sa « cicatrice » après que les événements passés ont endommagé leur relation.

Dans la scène suivante, il était presque confirmé que cette cicatrice était celle d’Agatha alors que les deux sorcières s’éloignaient pour une conversation privée qui a presque aboutie à un baiser entre elles.

À la dernière seconde, cependant, Rio a reculé devant le baiser et a lancé une bombe sur Agatha à propos de l’ado : « Ce garçon n’est pas ton fils, » lui dit-elle. Bien sûr, nous ne savons pas si Rio dit la vérité ici, ni pourquoi elle a choisi de dire une telle chose à Agatha à ce moment précis.

Nous savons qu’Agatha aurait échangé son fils, Nicholas Scratch, contre le Darkhold il y a longtemps, et nous savons que le sort sigil lancé sur l’ado a rendu son histoire mystérieuse pour le moment. Clairement depuis son arrivée dans la vie d’Agatha, cette dernière pense que le gamin est peut-être son fils.

Et, comme l’admet la scénariste en chef Jac Schaeffer à TVLine, « ce n’est pas censé être tout à fait clair » pourquoi Rio divulguerait des informations aussi lourdes à Agatha à ce moment. Rio n’est pas un personnage dont la parole est à prendre pour argent comptant, il est possible que ce soit un mensonge. Le doute plane toujours sur l’identité de l’ado.

Notez qu’une autre théorie de fans dit que l’ado est peut-être Billy Kaplan, le fils de Wanda.

« Dans ce moment, qui est si chargé et si puissant, notre intention concerne vraiment la relation de Rio avec Agatha », nous dit Schaeffer. « Elles sont sur le point de se reconnecter, mais cette idée du ‘garçon’ est quelque chose qui les sépare. »

La star de la série Hahn, quant à elle, est optimiste quant au fait qu’Agatha All Along comblera quelques lacunes sur l’histoire d’Agatha et de Rio au fil de la saison. « Je pense que beaucoup de choses vont être révélées dans la seconde moitié de la série », laisse-t-elle entendre.

Agatha All Along, c’est chaque jeudi sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+