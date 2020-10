L’étoffe des Héros : (Presque) Mad Men dans l’espace

Critique de la série L’étoffe des Héros, nouvelle adaptation du livre de Tom Wolfe sur les Mercury Seven.

Ce vendredi 9 octobre, Disney+ a lancé la série L’étoffe des Héros (The Right Stuff), une mini série produite par Appian Way (la société de Leonardo DiCaprio) qui était à l’origine développée pour la chaine Nat Geo, mais qui se retrouve finalement sur la plateforme de streaming. La série raconte l’histoire de pilotes d’essai qui sont devenus les premiers astronautes Américains, une histoire qui a déjà été racontée dans le film du même nom de Philip Kaufman sorti en 1983.

Disney adore refaire les classiques, le film L’étoffe des Héros était un produit de son temps et on a déjà vu cette histoire, alors pourquoi la refaire en série, surtout aujourd’hui ? Il y a 10 ou 15 ans, cette série serait passée sans problème, un peu comme Mad Men et ses pubards, mais en 2020, c’est un peu daté. Et parce qu’on est désormais plus attentif à la diversité, on la remarque encore plus quand elle est inexistante.

Dans un monde où les mouvements Black Lives Matter et #MeToo sont plus que d’actualité et où la diversité est importante, quand on regarde L’Etoffe des Héros, on ne peut pas s’empêcher de penser à quel point la série est pleine d’hommes blancs. Est-ce vraiment le bon moment pour une telle série, aussi bonne soit-elle ? Evidemment, la série raconte une histoire vraie et on ne peut pas changer l’histoire, mais ce n’est peut-être pas ce qu’on a envie de voir en ce moment. L’étoffe des Héros n’est pas une mauvaise série en soi, elle arrive simplement trop tard.

En route vers les étoiles

Cela ne retire en rien le talent des acteurs qui font leur boulot et ils le font plutôt bien. La série est figée dans le temps, elle reflète une certaine époque, de la même manière que Mad Men était un produit de son temps. L’Etoffe des Héros est le plus souvent un drame convaincant et inspirant qui fait de son mieux pour attirer notre attention. Cela est en grande partie dû à la distribution à commencer par Patrick J. Adams (Suits) en tant que major John Glenn et Jake McDorman (Limitless) en tant que Lieutenant Commandant Alan Shepard. Glenn et Shepard sont deux personnages à l’opposé l’un de l’autre et une rivalité s’installe dès le départ. Ils ont cependant une chose en commun, c’est une dévotion au programme spatial naissant qui peut tout changer et les porter vers les étoiles…littéralement.

Nous sommes en 1959 et la NASA, qui n’a été formée que récemment, est dans une course avec l’Union soviétique pour envoyer un homme dans l’espace. Outre Glenn et Shepard, le Mercury Seven – sélectionné méticuleusement parce qu’il est composé des meilleurs pilotes d’essai militaires du pays – comprend Gordo Cooper (Colin O’Donoghue), Wally Schirra (Aaron Staton), Scott Carpenter (James Lafferty), Deke Slayton (Micah Stock) et Gus Grissom (Michael Trotter). Bob Gilruth (Patrick Fischler), est le chef du Space Task Force de la NASA, un homme stressé qui est chargé de recruter les meilleurs.

Les femmes en retrait

Mais dans cette série, les femmes restent en arrière plan. Les épouses des Mercury Seven n’ont pas beaucoup de place, même s’il y a un effort avec Trudy Cooper (Eloise Mumford) qui était elle-même pilote et qui a une petite histoire à côté. Mais cette histoire est plus racontée qu’elle n’est montrée pour l’instant. Il y a également Annie Glenn qui est handicapée par son bégaiement et qui se fait donc discrète et Louise Shepard, la femme d’Alan qui doit supporter un mari volage.

Les personnes de couleur sont, quant à elles, absentes et la série n’a aucune envie de discuter des inégalités et du racisme systémique de l’époque, qui ne donne aucune chance aux personnes de couleur. Du moins, c’est ce que montrent les deux premiers épisodes. Encore une fois, on ne demande pas à ce que l’histoire soit changée, mais juste qu’elle prenne les choses sous un autre angle.

L’Etoffe des Héros est une série sur la conquête de l’espace, pourtant, elle est bien meilleure dans ses moments plus calmes et plus intimes. Evidemment, ce n’est que le début, nous n’avons vu que deux épisodes, mais pour le moment, les choses sont très terre-à-terre. On attend de voir la suite.

Les deux premiers épisodes de L’étoffe des Héros sont disponibles sur Disney+.

Crédit ©Disney+