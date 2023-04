Ahsoka : David Tennant et Lars Mikkelsen rejoignent la série Star Wars

David Tennant et Lars Mikkelsen rejoignent Rosario Dawson dans la série Star Wars Ahsoka.

Ce week-end s’est tenue la Star Wars Celebration qui a fait le plein de news concernant l’univers Star Wars sur le grand et le petit écran. Parmi les informations annoncées, on a appris que la série Ahsoka avec Rosario Dawson dans le rôle titre accueillerait deux autres acteurs qui ne sont pas inconnus de l’univers.

Tout d’abord, David Tennant, connu pour son rôle dans la série culte Doctor Who, jouera un droïde nommé Huyang. Il a précédemment fait la voix du personnage dans la série animée de Dave Filoni et a même remporté un Daytime Emmy pour son travail dans la série.

Plus tard au cours du panel durant la Celebration, Dave Filoni et Jon Favreau ont partagé de nouvelles images de la série qui ont également révélé que Lars Mikkelsen revenait dans l’univers de Star Wars pour jouer l’amiral Thrawn dans Ahsoka. Mikkelsen a doublé Thrawn dans la série animée.

Disney et Lucasfilm ont dévoilé un premier trailer pour la série durant la Star Wars Celebration qui a été posté en ligne mais une autre version avec des scènes en plus a été projetée durant le panel révélant la présence de Tennant et Mikkelsen.

Le casting comprend également Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren de la série animée Star Wars Rebels et Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Hera.

Ahsoka sera diffusée en aout sur Disney+.

