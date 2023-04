Ahsoka : Première bande-annonce pour la série Star Wars

Première bande-annonce pour la série Star Wars Ahsoka avec Rosario Dawson dans le rôle titre.

Après son introduction en chair et en os dans The Mandalorian et un passage dans Le Livre de Boba Fett, la guerrière Togruta Ahsoka Tano, personnage de Star Wars Rebels, sera bientôt de retour dans sa propre série. Rosario Dawson reprend ainsi son rôle et partira en quête intergalactique à la recherche d’Ezra Bridger.

Une première bande-annonce de la série, dévoilée à la Star Wars Celebration à Londres vendredi, voit Ahsoka, qui sent que « quelque chose de sombre » arrive, enfiler ses doubles sabres laser et se frayer un chemin à travers plusieurs séquences de combat intenses. Les fans ont aussi droit à un plan du dos de Thrawn, confirmant que le méchant préféré fera ses débuts en live-action dans la série.

Il est confirmé que Mary Elizabeth Winstead jouera la version live-action de Hera Syndulla, un autre personnage de Star Wars Rebels. Les images mettent également en lumière les premiers aperçus du droïde Chopper et Sabine Wren, interprétée par Natasha Liu Bordizzo.

Alors que la galaxie est en ébullition, Ahsoka est vue en train d’avoir une conversation avec un groupe – dont Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) – et les avertit des dangers qui les attendent notamment le retour de Thrawn.

La série, qui a été écrite et produite par Dave Filoni, voit également Ray Stevenson, Ivanna Sakhno et Eman Esfandi parmi les acteurs.

Pour le moment, une date précise de diffusion reste à déterminer mais on sait qu’Ahsoka arrivera en août prochain sur Disney+.

Ahsoka – Bande-annonce (VF)

Ahsoka – Bande-annonce (VOST)

Crédit ©Disney/Lucasfilm