The Flash saison 8 : Easter egg Legends of Tomorrow dans l’épisode 6 (spoilers et promo)

La saison 8 de The Flash est de retour avec une référence à Legends of Tomorrow et les enfants West-Allen. Spoilers, et promo.

La saison 8 de The Flash est enfin de retour après les 5 épisodes de l’événement Armageddon. L’occasion de revoir enfin Bart et Nora, les enfants adultes de Barry et Iris venus du futur. Après avoir assisté au renouvellement des vœux de leurs parents, le duo de speedsters est reparti en 2049 mais ont réalisé que quelque chose avait changé. Jay Garrick est encore en vie mais il n’est pas avec Joan, il est marié avec une certaine Rose.

Bart et Nora se précipitent au Flash Museum pour comprendre ce qui s’est passé. Ils vérifient la chronologie et réalise que Joan a été effacée de la timeline et que Joe s’est fait tiré dessus en 2013. Aussi, alors qu’ils parcourent les archives, ils tombent sur un curieux titre de journal qui se lit « Booster Gold Remercié à la Maison Blanche » accompagné d’une photo souriante de Donald Faison (Scrubs).

Connexion avec Legends of Tomorrow

Si vous ne regardez pas Legends of Tomorrow (vous devriez), alors vous avez peut-être manqué l’importance de ce plan trop bref sur ce personnage. Ceci est une référence à l’introduction de Faison dans Legends of Tomorrow en tant que héros DC Booster Gold dans le final de la saison 7, diffusé la semaine dernière. Si la série revient pour une huitième saison, Faison jouera probablement un rôle bien plus important dans l’Arrowverse.

En temps normal, ce genre de clin d’œil dans l’Arrowverse n’est pas inhabituel parce que les deux séries sont dans le même univers mais depuis deux ans, à cause de la pandémie les séries de l’Arrowverse évitent ce genre de référence parce que les dates de diffusion des séries peuvent changer si jamais l’une d’entre elle a un retard de production.

Cela risquerait de gâcher l’intrigue d’une autre série ou de créer une confusion dans la continuité si la date de diffusion de l’une d’entre elle changeait. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, The Flash, a pu faire ce clin d’œil à Booster Gold .Dans une interview à EW, le showrunner Eric Wallace a expliqué que ce fut possible grâce à « une coïncidence amusante. »

Il ajoute : « J’étais en post-production de l’épisode 806 et je savais que les enfants, Bart et Nora, examineraient les choses à venir au Flash Museum. Et le chef de post-prod de notre série et celui de Legends est la même personne, Geoff Garrett. Il a mentionné [que Booster Gold allait apparaître] dans le final de Legends. Je suis un grand fan de Booster Gold, et j’ai dit : « Hé, ont-ils déjà casté cette personne ? J’ai une pensée folle. Et si nous voyons les enfants dans cet épisode feuilleter les journaux et que nous voyons qui vous avez casté très rapidement, une sorte de chose connectée ? » Et il a dit : « Eh bien, c’est drôle que tu mentionnes ça, Eric, parce que le final de Legends est diffusée la semaine avant le retour de Flash. » »

Après quelques coups de fil, notamment à Phil Klemmer, le showrunner de Legends qui a accepté et à Donald Faison pour avoir sa permission d’utiliser son image, Wallace a pu intégrer cet Easter egg : « En un rien de temps, c’était dans la série. Tout s’est passé littéralement en 24 heures. C’était hilarant. »

La timeline toujours perturbée

Après avoir déterminé jusqu’où remontaient les changements dans la chronologie, Bart et Nora se sont précipités jusqu’en 2013 pour arranger les choses, ce qui impliquait de s’assurer que leur grand-père Joe n’était pas promu plus tôt qu’il n’était censé l’être et d’empêcher le Royal Flush Gang d’avoir tué un groupe de civils lors d’un braquage de casino. En fin de compte, le duo chaotique a sauvé la mise, et quand ils sont revenus en 2049, Jay Garrick (John Wesley Shipp) était vivant et marié à la bonne femme.

Mais cela ne signifie pas que tous les problèmes de timeline ont été résolus. A la toute fin de l’épisode, un Barry plus puissant que jamais emmène toute la Team Flash en France pour célébrer le réveillon du Nouvel An. Après leur départ, la brosse à cheveux d’Iris disparaît dans une bouffée d’énergie verte, ce qui signifie que quelque chose ne va toujours pas dans la chronologie. Est-ce une conséquence des actions de Bart et Nora dans le passé ou est-ce que cela a quelque chose à voir avec la maladie temporelle d’Iris ?

La semaine prochaine, lorsqu’un criminel envahit le CCPD, Barry et Kramer (Carmen Moore) doivent se faire confiance et compter l’un sur l’autre s’ils veulent s’en sortir en toute sécurité. Pendant ce temps, Caitlin (Danielle Panabaker) apprend une précieuse leçon avec Snow et Mark (Jon Cor).

The Flash saison 8 – Promo 8×07