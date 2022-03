The Batman : HBO Max commande officiellement la série Pingouin avec Colin Farrell

HBO Max donne le feu vert à The Penguin, la série spin-off du film The Batman avec Colin Farrell alors que celle de Gotham PD est annulée.

Le Pingouin aura bien sa série. Alors que le film The Batman est un succès sur grand écran, une nouvelle série dans l’univers créé par Matt Reeves va voir le jour. A la fin de l’année dernière, il a été annoncé qu’une série sur le Pingouin pourrait se préparer pour une diffusion sur HBO Max. C’est désormais officiel et Colin Farrell reprendra le rôle qu’il tient dans le film.

Dans The Batman, Oswald Cobblepot n’est pas encore le Pingouin qu’il est destiné à devenir. Au lieu de cela, il est l’un des lieutenants de Carmine Falcone (John Turturro) et dirige une boîte de nuit appelée Iceberg Lounge.

Cette nouvelle sur le Pingouin arrive alors que les plans de la série sur la Police de Gotham auraient changé. Matt Reeves a récemment déclaré que ce projet était en pause : « Une chose que nous ne ferons pas et que j’allais faire… Donc, il y a la série sur la police de Gotham, qui, en fait, est mise en attente. Nous ne faisons pas vraiment ça », a déclaré Reeves lors d’une interview pour le podcast Happy, Sad, Confused,

Cette série semble ainsi être tombée à l’eau alors qu’on spéculait encore récemment sur ce qu’elle pourrait être.

La série The Penguin, (qui est un titre provisoire), est produite par Reeves, Dylan Clark, Farrell et Lauren LeFranc, qui écrira la série et servira de showrunner.

