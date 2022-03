The Batman : Comment le film pourrait mettre en place la série Gotham P.D.

Comment le film The Batman pourrait mettre en place la série spin-off sur la police corrompue de Gotham City. Spoilers.

The Batman est enfin dans les salles et le film est le début d’un nouvel univers DC pour Warner Bros. Les studios mettent en place plusieurs séries spin-offs pour leur plateforme HBO Max et la première qui a été annoncée en 2020 est une série préquelle centrée sur la police corrompue de Gotham.

Alors que la série n’a pas encore de détails concrets concernant sa distribution ou sa date de première, il est possible que The Batman ait pu faire allusion à ce qui va arriver dans la série. Attention la suite est spoiler.

L’intrigue centrale du film implique Bruce Wayne / Batman (Robert Pattinson) enquêtant sur une série de pièges placés par Edward Nashton / The Riddler (Paul Dano), qui commencent à révéler un complot au cœur de Gotham City. En particulier, un certain nombre de hauts fonctionnaires – dont le maire, le commissaire de police et le procureur – qui empochaient personnellement l’argent du fonds de Gotham que Thomas Wayne a créé peu de temps avant sa mort prématurée dans l’espoir de l’utiliser pour améliorer la ville.

Le plan de Riddler était en partie de dénoncer cette corruption et de tuer les coupables concernés. Il est ainsi bien possible que la série sur le GCPD touche à ce sujet, avec des apparitions de personnes comme le commissaire Pete Savage (Alex Ferns) et le procureur Gil Colson (Peter Sarsgaard) avant leurs meurtres, et peut-être donner plus de contexte autour de Salvatore Maroni.

On s’attend également à ce que Barry Keoghan, qui semble clairement être le Joker de cet univers, soit présent dans une certaine capacité. Keoghan a été initialement annoncé dans le rôle de l’officier Stanley Merkel du GCPD, un personnage qui trouve ses origines dans Batman: The Animated Series. Reeves a récemment révélé que cette annonce de casting était une ruse pour détourner l’attention du Joker, allant même jusqu’à filmer de fausses scènes de Keoghan en tant que Merkel.

Pour finir, notez que Jeffrey Wright qui incarne Jim Gordon a également laissé entendre son implication dans la série, mais il n’a rien confirmé. A ce stade, cette série est une page blanche pour Matt Reeves qui ne suit pas nécessairement le canon des comics.

Crédit ©Warner Bros