Hawkeye : Mystérieux personnage masqué dans la nouvelle promo

Une nouvelle promo pour la suite de la série Hawkeye dévoile un mystérieux personnage masqué.

Après les deux premiers épisodes lancés la semaine dernière, Hawkeye est revenu ce mercredi sur Disney+ avec un épisode plein d’action (et centré sur Echo), mais il semble que la vraie action soit encore à venir. Maintenant que la série a atteint son mi-parcours, Marvel a publié une toute nouvelle promo qui tease l’arrivée d’un autre adversaire masqué.

La promo est en grande partie un montage de scènes des trois premiers épisodes de la série. Cependant, le dernier plan révèle une silhouette mystérieuse vêtue d’une cagoule et de lunettes de vision nocturne. Il y a de fortes chances que ce soit nul autre que Yelena Belova (Florence Pugh), qui est récemment apparue dans Black Widow et dont le casting dans Hawkeye a été confirmé l’année dernière.

Dans la scène post-générique du film, Valentina Allegra de Fontaine a déclaré à Yelena que Clint Barton était responsable de la mort de Natasha, préparant ainsi son apparition dans la série. Il y aura donc probablement une confrontation à enjeux élevés entre la sœur et le meilleur ami de Natasha dans les semaines à venir.

The biggest surprises are yet to come! The third episode of Marvel Studios’ #Hawkeye is now streaming on @DisneyPlus with new episodes every Wednesday. pic.twitter.com/KM1MVMEbC0

— Hawkeye (@hawkeyeofficial) December 2, 2021