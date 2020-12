Au fil des Jours : C’est officiellement la fin pour One Day at A Time

La série Au fil des Jours (One Day at A Time) n’a pas trouvé repreneur, elle est officiellement terminée.

Cette fois-ci, c’est vraiment fini pour la série Au fil des Jours. Après avoir été sauvée par la chaine PopTV l’année dernière, la série qui a démarré sur Netflix, a été à nouveau annulée. Le producteur Sony Pictures et les créateurs avaient alors espoir de trouver un autre hébergeur mais ils n’ont pas réussi et jettent donc l’éponge.

« C’est officiellement terminé », a annoncé la co-showrunner Gloria Calderón Kellett sur Twitter mardi après-midi. « Il n’y aura pas de nouveaux épisodes de @OneDayAtATime. Mais il y aura toujours 46 épisodes que nous avons fait et qui sont là POUR TOUJOURS. Merci à ce beau casting. Notre équipe dévouée. Et à vous, nos fidèles fans. Nous avons adoré faire cela pour vous. Merci d’avoir regardé. »

It’s officially over. There will be no new @OneDayAtATime episodes. But there will always be 46 episodes that we got to make that live FOREVER. Thank you to this beautiful cast. Our dedicated crew. And to you, our loyal fans. We loved making this for you. Thank you for watching. pic.twitter.com/sTMorHSu1w

