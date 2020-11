Au Fil des Jours : La série est à nouveau annulée mais cherche un nouveau diffuseur

ViacomCBS annule la série Au Fil des Jours (One Day at a Time) mais Sony Pictures TV cherche un nouveau diffuseur.

C’est encore une déception pour les fans de la série Au Fil des Jours (One Day at a Time). Après avoir été annulée par Netflix une première fois, le groupe ViacomCBS (fusion récente de Viacom et CBS), qui avait sauvé la série l’année dernière, a décidé de mettre fin à la série après une saison 4 tronquée.

En 2017, Netflix a lancé le remake de la série de Norman Lear Au Fil des Jours avec une famille cubano-américaine au centre. Après 3 saisons, elle a été annulée mais la chaine américaine PopTV, propriété de ViacomCBS, a sauvé la série en commandant une saison 4.

La saison 4 a été lancée en mars dernier mais elle a été interrompue à cause de la pandémie de COVID-19. Depuis, la chaine PopTV a décidé de ne plus produire de programmes scriptés mais Au Fil des Jours a trouvé un diffuseur temporaire avec CBS qui a récemment diffusé les épisodes de la saison 4. Malheureusement, les chiffres d’audiences n’étaient pas très bons et CBS a pris la décision de ne pas commander plus d’épisodes.

Sony Pictures Television, qui produit la série, est désormais à la recherche d’un nouveau foyer pour la série et la productrice exécutive Gloria Calderón Kellett a encouragé les fans via les réseaux sociaux à ne pas se décourager encore.

« Malheureusement, la nouvelle est sorite », a tweeté mardi Calderón Kellett. « Je ne suis pas encore triste. Nous avons encore un peu d’espoir pour de nouvelles maisons. Accrochez-vous bien, mes amours. Vous savez que si je tombe, je tomberais en me battant pour cette série (et les acteurs et l’équipe) que j’aime. @OneDayAtATime #MoreODAAT #RepresentationMatters. »

I’m not sad just yet, y’all. We still have some hope for new homes. Hang tight, my loves. You know that if I go down, I will go down swinging for this show (& cast & crew) I love. @OneDayAtATime #MoreODAAT #RepresentationMatters https://t.co/fUIViCI0jl

Le producteur exécutif Mike Royce a tweeté: « Beaucoup de choses ont changé chez Viacom l’année dernière et malheureusement nous ne serons plus sur Pop. Merci à tout le monde là-bas pour l’opportunité de faire la saison 4. Et devinez quoi ? Nous essayons toujours pour la saison 5. Et si #ODAAT était la toute première série sur 3 chaines ? »

So… yes.

Much has changed at Viacom in the last year and unfortunately we won’t be on Pop anymore. Thanks to everybody over there for the opportunity to do season 4.

And guess what? We’re still trying for season 5.

What if #ODAAT was the first show ever on 3 networks? https://t.co/d8sJqQlTjs pic.twitter.com/MkgfBDNyuL

— Mike Royce (@MikeRoyce) November 24, 2020