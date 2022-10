Mercredi Addams : Sarcasmes, Oncle Fétide et apercu de Cristina Ricci (trailer)

Découvrez une nouvelle bande annonce pour Mercredi Addams, la série spin-off de la famille Adams.

Après un extrait spécial à l’occasion de l’évènement de promotion du géant du streaming Netflix, Tudum, découvrez une nouvelle bande annonce pour la série macabre et adolescente, Mercredi, dérivée de la franchise de la famille Addams, sur les notes bien choisie d’une cover instrumentale et dark de Paint it Black des Rolling Stones.

Un trailer plus explicite, qui promet du thrill mais aussi beaucoup de sarcasme et d’humour noir.

Produite par Tim Burton, qui pourtant n’était pas impliqué dans les films culte des années 90, Mercredi sera une série non seulement autour du personnage cynique et légendaire de la famille Addams, mais aussi une série d’enquête paranormale, comme le montre si bien cette nouvelle bande annonce.

On y découvre, d’ailleurs d’autres membres de la famille qu’on n’avait pas vu jusque là, au-delà de Gomez et Morticia. Comme le célèbre oncle Fester (ou Fétide, c’est comme on veut), incarné ici par Fred Armisen.

La série suivra Mercredi alors qu’elle rejoint un nouvelle internat, pour élèves particuliers, la Nevermore Academy, pour parias. L’adolescente y tentera de maîtriser ses capacités psychiques émergentes, de contrecarrer une monstrueuse tuerie qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très emmêlées dans cette école privée.

La série de huit épisodes mettra également en vedette Christina Ricci dans le rôle d’un nouveau personnage mystérieux du non de Marilyn Thornhill que l’on découvre ici en fin de bande-annonce. Ricci, bien sûr, est connue pour avoir incarné Mercredi Addams dans les films des années 90 de Barry Sonnenfeld.

Au casting aux côté de Jenna Ortega on retrouvera Gwendoline Christie (Directrice Larissa Weems), Jamie McShane (Shérif Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Docteur Valerie Kinbott).

Mercredi Addams sera disponible à partir du 23 novembre prochain, bien après Halloween, alors qu’on imaginait la plus gothique des séries Netflix faire son apparition pour la fête des morts.

Mercredi : Bande Annonce