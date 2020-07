The Crown : La saison 6 sera finalement la dernière

La série The Crown se terminera finalement avec la saison 6 et non la saison 5.

La série The Crown aura finalement 6 saisons. Le créateur Peter Morgan a changé d’avis et conclura la série à l’issue de la saison 6 alors qu’il y a 6 mois, il avait dit que la saison 5 serait la dernière.

« Alors que nous commencions à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan d’origine et faire six saisons », a déclaré Morgan.

Six saisons avait toujours été l’idée de départ mais Morgan pensait qu’au final, 5 saisons étaient suffisante pour raconté son histoire. Le créateur revient ainsi à son plan d’origine. Cette saison 6 ne rapprochera pas la chronologie de l’histoire de la période actuelle, elle permettra à la série d’explorer la même période plus en détail.

Imelda Staunton (Harry Potter) sera la nouvelle reine Elizabeth à partir de la saison 5. Elle succède à Claire Foy et Olivia Colman et aura ainsi plus de temps avec le personnage. Lesley Manville (Phantom Thread) a récemment été annoncée dans le rôle de la princesse Margaret pour la saison 5 en remplacement de Helena Bonham Carter.

La saison 4 de The Crown devrait être diffusée plus tard cette année. Le tournage s’est terminé avant que la pandémie de COVID-19 n’oblige les productions de films et séries à s’interrompre.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix