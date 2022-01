Legends of Tomorrow saison 7 : Un allié inattendu et premier personnage asexuel (spoilers)

Les Légendes croisent un vieil ennemi qui va devenir un allié inattendu et un personnage fait son coming out asexuel dans Legends of Tomorrow. Spoilers.

Les Légendes sont-elles enfin sur le point de rentrer dans le présent et récupérer le Waverider ? Au début de The Fixed Point (sorte d’épisode réunion avec une ancienne Légende puisqu’il était réalisé par Maisie Richardson-Sellers), on a enfin eu l’impression que les choses avançaient pour notre groupe.

Le Dr Gwyn Davies affirme que la meilleure façon d’attirer l’attention de Evil Gideon et de ses Robots-Légendes est d’attaquer un point fixe spécifique de l’histoire, et ce plan – arrêter l’assassinat de l’archiduc Franz Ferdinand – commence à prendre forme. Les Légendes tracent se rendent à Sarajevo en 1914.

The Fixed Point ne fait pas seulement référence à l’assassinat de Franz Ferdinand, qui est un point immuable dans la chronologie et ne peut donc pas être modifié, c’est aussi le nom du bar pour tous les voyageurs dans le temps amateurs et professionnels qui s’imaginent être assez courageux pour arrêter le seul incident dans le temps qui déclenche la Grande Guerre.

Pour faire court, après plusieurs tentatives infructueuses, Sara, qui ne peut pas mourir, finit par briser le point fixe…engin presque. Les Légendes découvrent que ce n’est pas le temps lui-même qui les bloque, c’est une personne. Et cette personne est Eobard Thawne (la version de Matt Letscher) qui a été ressuscité par les Time Wraiths et chargé de protéger ce moment précis de tous ces voyageurs temporels embêtants, en particulier Sara qui était sur le point d’y arriver. Avec l’aide de Thawne, Sara va réussir à gagner un peu de temps pour attirer Evil Gideon et les Robots-Légendes.

Love is Love

Ailleurs, Ava et Gwyn tentent de trouver un moyen de sauver Alun, le bien-aimé de Gwyn de sa mort prématurée pendant la Grande Guerre. Mais Ava se rend compte que s’ils mettent ce plan à exécution – si Gwyn sauve Alun de la mort – il n’inventera jamais le voyage dans le temps. Cela signifie pas de Waverider et pas de Légendes. Mais le Dr Gwyn a un plan : il sauvera Alun de la mort et gardera son jeune moi dans l’ignorance, continuera à inventer le voyage dans le temps et condamnera sa jeune version à des années de solitude, d’anxiété et d’incertitude qu’il a lui-même vécues. C’est le sacrifice du Dr Gwyn Davies à la chronologie.

Ce plan a beaucoup de sens, même s’il s’agit d’un destin cruel pour Gwyn, cependant, Ava n’aime pas ça – en tant que femme mariée à une autre femme, elle est particulièrement sensible au sens martyre de Gwyn. « C’est ce que je mérite… pour aimer Alun en premier lieu », dit Gwyn. Peu importe ce que fait Ava pour que lui et Alun soient heureux, Gwyn ne pourra pas concilier son amour pour un homme avec sa foi dévote en Dieu. Le sauvetage d’Alun est peut-être sa mission divine mais, comme il le déclare ce sera aussi sa punition divine. Pour Ava, l’amour c’est l’amour et Gwyn mérite d’être heureux avec la personne qu’il aime.

Et dans un autre moment touchant, Spooner fait son coming out asexuel. Alors qu’elle passe un moment avec Zari, ce qui est rare, elle lui confie qu’elle n’est attiré sexuellement ni par les hommes, ni par les femmes. Elle pense alors ne pas être normale mais Zari lui dit qu’il n’y a rien d’anormal chez elle, elle est simplement asexuelle et cela ne l’empêche pas de vouloir être dans une relation romantique avec quelqu’un. C’est un grand pas dans le développement de personnage de Spooner qui se fait sans fanfare et qui réalise quelque chose sur elle-même. C’est une nouvelle représentation importante dans la série.

La semaine prochaine, après avoir créé une aberration qui attire le Evil Waverider, les légendes sont bientôt choquées de découvrir qui les chasse et Sara essaie de négocier ce qui ne se passe pas comme prévu. La promo les montrent face à face avec les versions robots d’eux-mêmes.

Apparemment à court d’options, Gwyn saisit l’occasion en utilisant son expérience militaire et élabore un plan furtif. Pendant ce temps, Gary (Adam Tsekhman) aide Astra (Olivia Swann) à réaliser ce qu’elle écarte de Gideon.

Legends of Tomorrow, c’est le mercredi sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×11