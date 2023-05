The Flash saison 9 : Un favori des fans de retour dans le final (spoilers)

Un méchant favori des fans de The Flash sera bien de retour pour le final de la série.

La fin de The Flash arrive à grand pas et pour le dernier épisode, il est confirmé qu’un méchant emblématique de la série sera de retour. Un méchant qui techniquement, est déjà de retour, mais son deuxième interprète sera également présent pour la fin de la série.

Vous l’aurez deviné, il s’agit de Tom Cavanagh qui fera son retour pour l’épisode ultime de la série en Reverse Flash alias Eobard Thwane, qu’il joue depuis la saison 1 de la série. Comme dit plus haut, son autre interprète, son vrai visage, Matt Letscher est déjà revenu dans le rôle durant cette saison finale dans l’épisode précédent qui a lancé la dernière ligne droite.

« C’est la dernière course de Barry Allen, donc vous ne pouvez pas raconter cette histoire sans inclure son adversaire le plus infâme : Reverse-Flash », a déclaré Wallace à EW. « Et après avoir brillamment joué le personnage depuis la saison 1, ramener Tom à la fin de notre série a toujours fait partie du plan. La représentation passionnante d’Eobard Thawne par Tom est inoubliable depuis neuf ans, et les fans seront ravis de savoir qu’il a apporté cette même intensité merveilleuse à notre final aussi. »

En 9 saisons de The Flash, Tom Cavanagh a joué une multitude de personnages. Non seulement il a incarné Thwane, mais il a aussi joué différentes versions du Dr Harrison Wells, un membre précieux de la Team Flash. Dans la saison 1 de la série, Eobard Thawne se cachait derrière l’identité de Wells pour prendre sa vengeance sur son ennemi juré Flash.

Le synopsis du dernier épisode se lit ainsi : « The Flash (Grant Gustin), l’homme le plus rapide du monde, est chargé de son plus grand défi à ce jour, pour sauver la chronologie et sauver l’existence. Amis anciens et nouveaux se réunissent pour une bataille épique pour sauver Central City, une dernière fois. »

La fin de The Flash est divisée en quatre parties, et la première a déjà été diffusée sur la CW le 3 mai, il ne reste donc que trois épisodes pour la version télé de Flash. Le dernier épisode sera diffusé le 24 mai prochain.

Source : EW / Crédit ©CW