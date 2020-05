Grey’s Anatomy saison 16 : Station 19 confirme le diagnostic de DeLuca (spoilers)

La saison 3 de Station 19 fait une révélation sur la condition médicale d’Andrew DeLuca de Grey’s Anatomy. Spoilers et promo avec Meredith et Amelia.

La saison 16 de Grey’s Anatomy s’est terminée prématurément. La production a dû s’interrompre à cause de la propagation de COVID-19. Il restait ainsi quelques épisodes à filmer quand le tournage s’est arrêté en mars dernier. Cependant, sa spin-off Station 19 a eu le temps de terminer sa saison qui est plus courte (16 épisodes).

Station 19 et Grey’s Anatomy sont étroitement liées cette année avec plusieurs cross-overs. Elles contiennent pas mal d’histoires de patients qui s’entremêlent et plusieurs couples inter-séries. Parmi ces couples se trouve Maya de Station 19 et Carina de Grey’s. Carina est la soeur de d’Andrew et tout au long de la saison 16, son état de santé mentale inquiétait sa sœur et Meredith. Elles pensaient alors qu’il a peut-être hérité de la bipolarité de leur père.

La dernière fois que nous avons vu Andrew DeLuca, il s’effondrait dans les bras de Meredith et commençait enfin a admettre qu’il avait un problème. Cet épisode n’était pas censé être le final et on suppose que la suite de la saison aurait enfin posé un diagnostic sur son problème.

Dans une scène de l’épisode 15 de la saison 3, Carina et Maya discutaient de leur relation respective avec leurs pères et Carina explique que son père a été diagnostiqué bipolaire 1 et que son petit frère a récemment appris qu’il souffrait de la même maladie.

Ce diagnostic n’est pas encore officiel dans Grey’s mais on imagine que la révélation aurait dû se faire dans un épisode qui n’a malheureusement pas été filmé. Les deux séries se complètent sur certains plans, il n’est donc pas étonnant de voir Carina parler de son frère dans Station 19, surtout que les deux séries ont la même showrunneuse, Krista Vernoff, qui veille à la continuité.

Cet épisode de Station 19 contenait aussi d’autres personnages de Grey’s Anatomy. Jackson qui accompagne Ben dans son camion chirurgical s’est fait tirer dans la jambe par une junkie, mais rassurez-vous, il va bien. Miranda Bailey (qu’on voit régulièrement dans Station 19 parce qu’elle est mariée à Ben) et Schmidt ont aussi fait une apparition.

La semaine prochaine, ce sera le final de Station 19 et Meredith sera présente dans l’épisode, tout comme Amelia qui semble avoir repris le travail après son accouchement. La promo est à voir ci-dessous et elle promet un épisode explosif…littéralement.

Station 19 saison 3 – Promo finale 3×16

Crédit ©ABC