Grey’s Anatomy saison 16 : Un diagnostic pour Richard et un cliffhanger dans le final (spoilers)

Le final prématuré de Grey’s Anatomy résout certaines histoires et en laisse d’autres en suspens. Spoilers.

La saison 16 de Grey’s Anatomy a été couper court à cause de la pandémie COVID-9. Quand la production a été forcée de s’arrêter, il restait encore une partie de l’épisode 22 et les 3 derniers épisodes à filmer. L’épisode 21 n’était ainsi pas censé être le dernier épisode de la saison mais il fonctionne plus ou moins en tant que tel puisqu’il clôture certaines histoires et en laisse d’autres en cliffhanger.

Attention, si vous regardez la série actuellement sur TF1 et pas au rythme américain, la suite est spoiler sur le final de la saison. Vous êtes prévenus.

L’épisode a ainsi résolu le mystère autour de la maladie de Richard Webber. Depuis plusieurs épisodes, Richard était malade mais on ne savait pas ce qu’il avait. Après des semaines de recherches, ils ont découvert – grâce à DeLuca – qu’il souffrait d’un empoissonnement au cobalt. En effet, il y quelques années, il a subi une opération de la hanche et le métal a envahi son système, causant des troubles physiques et mentaux. A la fin de l’épisode, ils ont retiré le cobalt et il se sentait mieux, il a repris ses esprits.

Celle pour qui les choses empirent, c’est Teddy. Alors qu’elle avait décidé d’avancer son mariage avec Owen ce dernier a annulé la noce parce qu’il a brutalement découvert qu’elle le trompait avec Koracick. Elle a accidentellement laissé un message sur sa messagerie vocale alors qu’elle couchait avec Tom. Owen a entendu le message et a annulé le mariage.

Pour finir sur une note positive, Amelia a accouché et a donné naissance à son fils et celui de Linc, sans complication.

Une histoire forte pour Richard

Avec cette histoire d’empoissonnement, la showrunner Krista Vernoff voulait donner quelque chose d’intéressant à James Pickens : « J’avais entendu parler de l’empoisonnement au cobalt et c’était une histoire vraiment excitante pour Jim Pickens. C’est un acteur incroyable, et pendant de nombreuses années dans cette série, il a été un centre très stable. C’était comme si l’acteur avait gagné le droit de jouer une histoire aussi juteuse, » dit-elle à EW.

Elle ajoute : « Ça a été très dur pour les fans (…) mais pour l’acteur, ça a été une saison vraiment excitante. Il a adoré et nous avons adoré écrire cette histoire pour lui, et j’ai vraiment l’impression que cette histoire pourrait aider beaucoup d’êtres humains qui pourraient manifester ce type de symptômes et que l’empoisonnement au cobalt n’était peut-être pas venu à l’esprit de leurs médecins. »

« Nous l’avons adoré pour toutes ces raisons. Ce qui est étonnant dans le personnage de Richard, ce n’est pas seulement que les fans disent « Oh mon Dieu, non, pas Richard! » mais chaque personnage de la série dit: « Oh mon Dieu, non, pas Richard! » Cela donne à chacun quelque chose d’excitant à faire. »

DeLuca est la personne qui a diagnostiqué Richard et pas Meredith. Pour la showrunner, c’était une décision réfléchie : « C’était une belle chose de dire qu’une personne peut avoir des problèmes de santé mentale et de maladie mentale tout en étant un membre productif et proactif de la société. Vous ne voyez pas que cela représentait beaucoup à la télévision, et nous avons adoré cette idée. »

Une fin prématurée mais correcte

Vernoff est contente qu’au final, la saison s’arrête sur cet épisode : « Nous avons eu tellement de chance. Ce qui était fou, c’est qu’à partir du moment où les scénaristes m’ont présenté cet épisode puis l’ont écrit, je n’arrêtais pas de dire: « Les gars, cela se lit comme un final de la saison, que faisons-nous après cela? » Nous avons littéralement eu des conversations sur le fait de repousser cet épisode plus tard dans la saison, mais nous ne voulions pas soumettre les fans à plus d’épisodes de Richard sans diagnostic. »

« Et puis c’est devenu le final de la saison. Non pas que nous ayons de la chance de ne pas avoir pu faire nos quatre derniers épisodes, car nous avons également de belles histoires dans ces épisodes, mais nous sommes tellement chanceux que l’endroit où nous nous sommes arrêtés s’est avéré être un final de saison parfait. »

Les choses auraient pu être pires. Ce n’est pas le genre typique de final auxquels les fans de la série sont habitués mais l’épisode fonctionne bien comme tel. Richard est sauvé, Amelia a son bébé et le cliffhanger avec Teddy et Owen est parfait pour finir la saison sachant que la série reviendra à la rentrée.

Grey’s Anatomy, c’est le mercredi sur TF1.

Source : EW / Crédit ©ABC