Game of Thrones : 3 séries animées en développement selon George R.R. Martin

George R.R. Martin dit que 3 séries spin-offs animés de Game of Thrones sont en préparation chez HBO, dont Nine Voyages.

Le monde de Game of Thrones ne s’arrête pas de s’étendre. Dans un article publié sur son blog dimanche, l’auteur des livres qui ont inspiré la série a fait le point sur les nombreuses séries télévisées basées sur Game of Thrones en préparation.

Après avoir commencé son message en professant son amour pour Blue Eye Samurai, la série Netflix sur un maître épéiste sur le chemin de la vengeance, Martin a parlé de ses propres aspirations animées.

« En fait, HBO et moi avons nos propres projets d’animation, se déroulant dans le monde de A Song of Ice and Fire », a expliqué Martin. « Aucun d’entre eux n’a encore reçu le feu vert, mais je pense que nous sommes sur le point de passer à l’étape suivante avec quelques-uns d’entre eux. »

Il a poursuivi : « Lorsque ce dernier cycle de développement a commencé il y a quelques années, nous avions quatre idées de séries d’animation, auxquels étaient attachés de grands talents. Les salles de scénaristes et les réunions, les grandes lignes et les scénarios ont suivi en temps voulu… mais, hélas, deux des projets originaux ont ensuite été abandonnés. »

Martin a déclaré que même si deux des projets d’animation originaux sont encore en cours de développement, un autre projet annoncé précédemment est passé de live action à l’animation : le préquel de House of the Dragon, Nine Voyages. La série devrait suivre le serpent de mer Corlys Velaryon (joué dans House of the Dragon de Steve Toussaint) alors qu’il se lance dans son aventure légendaire à travers Essos.

Martin soutient ce changement pointant que le budget d’une série en live action pour ce projet aurait été bien trop couteux. « Les contraintes budgétaires auraient probablement rendu une version live-action prohibitive, avec la moitié de la série se déroulant en mer et la nécessité de créer un port différent chaque semaine, de Driftmark à Lys en passant par les îles Basilisk, Volantis et Qarth… et ainsi de suite. Il y a tout un monde. Et nous avons bien plus de chances de tout montrer avec l’animation. Nous avons donc désormais trois projets animés en cours. »

L’auteur est conscient que « rien n’est sûr à Hollywood », mais il ajoute que si les projets d’animation voient le jour, « j’espère que nous pourrons les rendre aussi beaux et captivants que Blue Eye Samurai. Nous allons certainement essayer. »

En dehors du spin-off Nine Voyages, HBO a confirmé le prochain spin-off de Game of Thrones sera A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, suivant les aventures de Ser Duncan le Grand et de son écuyer Egg, un siècle avant les événements du saga originale de huit saisons. D’autres histoires se déroulant à Westeros et au-delà sont également en lice pour une commande de série complète, notamment le spin-off de Jon Snow porté par Kit Harington et une préquelle sur Aegon Targaryen conquérant Westeros.

Source : EW / Crédit ©HBO