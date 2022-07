Echo : Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reviennent en Daredevil et Kingpin

Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reprendront leurs rôles de Daredevil et Kingpin dans la série Marvel Echo. Attention spoilers sur Hawkeye.

C’est officiel (et ce n’est pas une surprise) Vincent D’Onofrio sera bien de retour dans la série Marvel Echo, en préparation pour Disney+. Après avoir repris le rôle qu’il tenait dans Daredevil sur Netflix dans la série Hawkeye, le public s’attendait à le revoir dans Echo mais il ne sera seul puisque Charlie Cox reviendra également en tant que Matt Murdock/Daredevil.

Kingpin (ou Le Caïd en VF) est le tuteur/père adoptif de la super-héroïne sourde Echo alias Maya Lopez (Alaqua Cox), cependant, il a tué son père. Dans le final de Hawkeye, Echo décide de prendre sa revanche sur l’homme qu’elle considérait comme un second père. Après que Kingpin ait survécu à une voiture qui l’a percuté, nous entendons Echo lui tirer dessus, mais tout est hors champs. A-t-il survécu ? On dirait bien que c’est le cas puisqu’il sera de retour…à moins que ce soit en flashback.

Dans Echo, Maya retourne à New York en tant que chef de gang et renoue avec ses racines amérindiennes. Dans les comics, Echo et Daredevil ont souvent fait équipe, sa présence n’est donc pas étonnante, d’autant que ce ne sera pas la première apparition de Cox dans le MCU

La dernière fois que nous avons vu Matt Murdock (alias Daredevil) joué par Cox, c’était dans une scène Spider-Man: No Way Home. Il fournissait alors des conseils juridiques à Peter Parker (Tom Holland) après avoir été exposé dans toute la ville de New York.

Cox a joué Matt Murdock / Daredevil dans trois saisons de la série Marvel Daredevil sur Netflix de 2015 à 2018 ainsi que le spin-off crossover The Defenders en 2017 en compagnie de Luke Cage (Mike Colter), Jessica Jones (Krysten Ritter) et Iron Fist (Finn Jones). Matt s’est confronté à Wilson Fisk lors des première et troisième saisons de Daredevil.

Toutes les séries Netflix Marvel sont maintenant sur Disney+ et une quatrième saison de Daredevil en préparation.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel